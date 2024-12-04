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外交部盼友邦駐聯常代 要求聯合國勿一味附和中國

中央社／ 台北4日電

外交部政次田中光3日午宴歡迎友邦駐聯合國常任代表團，他致詞時表示，請友邦常代持續要求聯合國秘書處勿再一味附和中國，早日接納台灣，以達到「不遺漏任何人」的目標。

外交部上午發布新聞稿指出，田中光於3日午宴歡迎訪台的友邦駐聯合國常任代表，包括帛琉常代塞德（Ilana Seid）大使、聖露西亞常代蘭巴利（MenissaRambally，另譯，倫芭利）大使、吐瓦魯常代法雷佛（Tapugao Falefou）大使，以及聖克里斯多福及尼維斯常代威廉斯（Mutryce Williams）大使。

田中光致詞時首先代表外交部表達誠摯歡迎之意，並表示，感謝友邦及各位常代長期對台灣推動參與聯合國的大力支持，另指出聯大第2758號決議與台灣無關，更未排除台灣參與聯合國體系。

田中光強調，台灣是負責任且可信賴的夥伴，請友邦常代持續要求聯合國秘書處勿再一味附和中國，早日接納台灣，以達到「不遺漏任何人」的目標。此外，外交部將透過「榮邦計畫」深化與友邦的合作，並推動「總合外交」，協助全世界瞭解台灣的價值及重要性。

塞德代表訪問團感謝台灣政府熱情款待，肯定台灣對落實聯合國「永續發展目標」（SDGs）的重要性，強調台灣確有必要參與聯合國體系。

塞德指出，帛琉在今年向聯合國提交的落實永續發展「國家自願檢視報告」（VNR）中，即納入台灣的具體貢獻。

蘭巴利指出，台灣的數位科技令人驚豔，台灣參與聯合國體系能與國際社會分享數位科技發展成果；法雷佛則分享氣候變遷對吐瓦魯造成的重大衝擊，指出這次來訪的常代均來自海洋島國，未來可針對海洋相關議題加強合作；威廉斯也肯定台灣貢獻，並承諾聖克里斯多福及尼維斯將持續堅定支持台灣。

外交部 帛琉 聯合國

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