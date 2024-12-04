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影／蔣萬安提地制法、財劃法跟現實脫節 侯友宜：法令要與時俱進

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，政府跟法令要與時俱進，讓大家能夠在這塊土地，因為財劃法合理分配，讓地方更能夠發展。聯合報資料照片
新北市長侯友宜表示，政府跟法令要與時俱進，讓大家能夠在這塊土地，因為財劃法合理分配，讓地方更能夠發展。聯合報資料照片

台北市長蔣萬安表示，從統計電信信令人口資料，可看出「日間台北、夜間新北」，認為地方制度法、財政收支劃分法跟現實脫節。新北市長侯友宜表示，政府跟法令要與時俱進，讓大家能夠在這塊土地，因為財劃法合理分配，讓地方更能夠發展。

侯友宜表示，家在哪裡，人就在那裡，這是自古不變的。所以在整個財劃法，要政府跟法令要與時俱進，了解時代變遷，讓大家能夠在這塊土地，因為財劃法合理分配，讓地方更能夠發展。

另外，蔣萬安也提到，新竹縣市應該合併成第七都。侯友宜表示，尤其在整個環境的過程當中，看到一個都市崛起的過程中，在整個經費的畫分上，更應該要思考如何在地樂活、在地安養、在地就業跟就學，這才是最重要的目的。

侯友宜 財劃法

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