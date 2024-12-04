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南韓旋風式戒嚴又解嚴 市議員柳采葳曝南韓街頭景象

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳昨天在南韓宣布戒嚴抵達釜山。圖／議員柳采葳提供
台北市議員柳采葳昨天在南韓宣布戒嚴抵達釜山。圖／議員柳采葳提供

南韓總統尹錫悅宣布實施緊急戒嚴6小時後，在今天清晨解除戒嚴。台北市議員柳采葳昨天在南韓宣布戒嚴抵達釜山，今天一早，她說，街景看不出有緊張的氛圍，當地人似乎是外國遊客比較緊張，反而是本地人認為可能是接收到假訊息，不過聽說南韓的全國最大工會似乎要無期限罷工，但她在釜山還沒有觀察到罷工現象。

柳采葳指出，昨天經歷南韓6小時的戒嚴再解嚴，但街頭氛圍沒有太緊張，早上她在市場看到大家上班的上班、上課的上課，出門採買的出來採買，似乎大家看起來都很從容，也沒有過多的在聊這件事情，她去問了一些防護人員，他們也說看起來其實沒有像新聞媒體上講得這麼樣地緊張。

她說，在釜山當地的觀察，似乎首爾緊張的氛圍還沒有蔓延到釜山，大家都是閒聊的狀況，所以其實整體的氛圍算滿平靜的。她早上看到朝鮮日報報紙，因為昨天經歷戒嚴、解嚴，時間非常晚了，所以報紙頭版頭有這訊息，在二版三版都還來不及上，防護人員也有跟她聊到，其實現在似乎是外國遊客比較緊張，因為大家都很難想像在2024年的民主國家，會經歷戒嚴再解嚴。

她說，另觀察到一個比較有趣的現象，外國遊客對於整個事件反應比較大，本地人反而認為可能他們是接收到了一些假訊息，或覺得這就是他們的日常，對他們來說不會有太大的影響。

不過，她也聽說南韓總統的這個舉動，讓這南韓的全國最大工會，似乎有一些動作，今天要無期限罷工，不過目前她在釜山，還沒有觀察到有罷工的現象，看市場、商店街都正常營業，旅館也正常營業。

南韓 南韓戒嚴 柳采葳 罷工

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