雙城論壇17日舉行 陸官媒未提及出席上海官員層級

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，消息震驚世界。雖然短短6小時，戒嚴令就被南韓國會否決，但民進黨立院黨團一篇在社群平台Threads的貼文，聲援南韓戒嚴後又刪文，卻成為國內熱議焦點。平心而論，個別小編出包、走鐘，在未被授權的情況下暴衝貼文翻車情況，所在多有，但最讓人驚訝的是，民進黨支持者對該篇貼文的反應，卻是出奇地支持。所謂的「翻車」，可能只是說出許多「民進黨及其支持者心中想做的事」，這才是最恐怖之處。

2024-12-04 13:07