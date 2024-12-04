快訊

專訪／一餐只吃8顆蘋果！奧運國手黃筱雯透露控制體重魔鬼菜單

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

把握可自由活動時間！戴資穎宣布將開刀治膝傷 ：謝謝大家的關心

聽新聞
0:00 / 0:00

雙城論壇17日舉行 陸官媒未提及出席上海官員層級

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
經上海與台北兩市有關方面商定，「2024上海台北城市論壇」將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。通篇未提到出席論壇的上海官員層級。圖為台北市長蔣萬安（右）去年親自出訪上海出席雙城論壇，並與上海市長龔正（左）參加論壇。圖／北市府提供
經上海與台北兩市有關方面商定，「2024上海台北城市論壇」將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。通篇未提到出席論壇的上海官員層級。圖為台北市長蔣萬安（右）去年親自出訪上海出席雙城論壇，並與上海市長龔正（左）參加論壇。圖／北市府提供

陸委會主委邱垂正4日證實，台北市政府已就雙城論壇向政府提出申請。新華社4日發布，經上海與台北兩市有關方面商定，「2024上海台北城市論壇」將於12月17日在台北舉行，上海市將派團赴台出席論壇。通篇未提到出席論壇的上海官員層級。

報導指出，此次論壇以「智慧治理 永續未來」為主題，將通過交流研討，推動兩市在友善交通、河川治理、人文城市等方面的經驗分享和互動交流。論壇期間，兩市將簽署有關交流合作備忘錄，進一步深化上海與臺北兩市各領域的交流與合作。

報導提到，兩岸城市交流有利於增強兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。「上海台北城市論壇」由上海市與台北市輪流舉辦，已成為上海與台北兩市之間重要的機制化交流平台。兩市深入探討和交流城市發展經驗，鞏固和拓展各個領域的合作，取得了積極成果。迄今為止雙方已簽訂了45項交流合作備忘錄。

上海 北市 親情

延伸閱讀

陸生稱「中國台北」陸委會嗆處分 蕭旭岑：走回戒嚴老路？

民眾黨推陸配立委 邱垂正：不論承認與否 須放棄他國籍

綠委批劉德華媚共 作家諷：過去金馬嘉賓 變臉比翻書快

批劉德華媚共狠遭打臉 王定宇改口：他們國家的事 尊重

相關新聞

民進黨團「戒嚴文」二度炎上 網酸：我們不是青鳥

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，震驚全球，民進黨立院黨團卻在社群媒體發文疑似支持。民進黨團今凌晨發聲明否認，但其中一句話...

我國發布戒嚴有條件 非總統一人可率性而為

南韓總統尹錫悅昨天以為剷除「親北韓叛國勢力」為由，並宣布實施戒嚴，民進黨團即貼文連結至我國立院，批評藍白是暗黑惡勢力侵蝕...

雙城論壇上海由副市長華源率團 12月16日抵達台北市

雙城論壇時間遲遲未定，今天上午10時由台北、上海雙方共同宣布期程，時間訂在12月17日，主論壇主題為「智慧治理、永續未來...

選罷法謝國樑條款捲土重來 「母雞護小雞」政治盤算深

立法院內政委員會12月5日將再排審「選罷法」修正草案。知情人士表示，國民黨立委許宇甄在上會期所提出的「調高罷免門檻」捲土重來，除了因應明年2月可能出現的立委大罷免潮，反制綠營，也體現母雞保護小雞，特別是被點名可能遭罷免的新科立委，同時劍指民眾黨和明年的黨主席改選。 但也有藍營人士指出，國民黨若要強推調高罷免門檻的修法，同樣也必須評估可能出現的負面效應……

南韓旋風式戒嚴 首爾「姐妹市」台北市長蔣萬安說話了

南韓總統尹錫悅宣布實施緊急戒嚴6小時後，在今天清晨解除戒嚴。台北市長蔣萬安上午出席「傑出市民獎表揚活動」時受訪表示，今天...

「挺韓戒嚴」大翻車 莫非民進黨人心裡也住了個尹錫悅？

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布戒嚴，消息震驚世界。雖然短短6小時，戒嚴令就被南韓國會否決，但民進黨立院黨團一篇在社群平台Threads的貼文，聲援南韓戒嚴後又刪文，卻成為國內熱議焦點。平心而論，個別小編出包、走鐘，在未被授權的情況下暴衝貼文翻車情況，所在多有，但最讓人驚訝的是，民進黨支持者對該篇貼文的反應，卻是出奇地支持。所謂的「翻車」，可能只是說出許多「民進黨及其支持者心中想做的事」，這才是最恐怖之處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。