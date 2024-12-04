立委批媒宣限制性招標部會之最 陳駿季：避免低價搶標

民進黨政府過去幾年執政下，因高昂媒宣費常遭批評大內宣，尤其媒體宣傳的限制性招標也常被詬病。立委指出，根據立法院預算中心指出，農業部的限制性招標狀況高居各部會之最，建議限制性招標金額不得超過所有媒宣費的1成。農業部長陳駿季今天指出，限制性招標是要避免低價搶標的情況發生，會努力避免讓外界認為媒宣只給特定媒體。

立法院經濟委員會繼續審查114年度中央政府總預算案關於農業部及所屬單位預算，以及非營業基金部分等。

114年度媒體政策及業務宣導費（農業部及所屬單位及附屬單位）高達1億9113萬3000元，立委鄭正鈐表示，立法院預算中心評估報告已指出農業部媒宣經費高度集中，而且多採限制性招標，110年度到112年度前10大投標廠商有6家年年重複，這些年年重複的廠商占農業部整體媒宣費用4成以上。

鄭正鈐也指出，農業部9成以上的限制性招標比率在各部會中最為嚴重，經濟部也才1成多而已，為了避免接下來一直用限制性招標讓特定媒體宣傳，建議限制性招標金額不得超過所有媒宣費1成。

陳駿季說，限制性招標還是會符合政府採購法，投標廠商也必須具有專案服務的能力，不公開招標是為了避免低價搶標的情況發生，承諾在媒宣費用的使用上，會用最嚴謹的態度避免外界認為農業部只給特定媒體。

朝野對農業部媒宣費的增減列也抱持不同的看法，立委楊瓊瓔認為，以天然災害現金救助為例，農會有農業課等單位，應透過這些每天會與農民碰面的體系來聯繫農民和公告天然災害現金救助，這樣的效果一來更好，也不必編列這麼多宣傳費。

立委賴瑞隆則支持農業部在媒宣費的增列，認為在網路世代的訊息釐清相當重要，有些不確實的訊息會讓農產品價格崩跌，只要澄清速度慢一點點農民權益可能都受影響，呼籲各界不要一直將農業部的媒宣費連結到1450網軍，而是如何用媒宣費將農漁畜產品行銷出去。立委陳亭妃也表示相同看法。

陳駿季承諾，針對天然現金災害救助的聯繫與公告，一定會增加宣傳的方式和模式，也包含努力打通國外的農產品銷售通路等。

立委張啟楷認為，農業部過去運用媒宣費在超思蛋弊案等造成外界不良觀感，擦脂抹粉並不需要這麼多媒宣費。由於媒宣費部分因現場委員意見眾多，主席邱志偉裁示委員提案先行保留，之後再回過頭審查。