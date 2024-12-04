民調／修法拉高罷免同意門檻 四成六民眾贊同

鏡新聞今天公布第23波政經情勢民調，針對國民黨有意推動選罷法，增訂「同意罷免人數要大於當選票數」，有46.3%民眾贊同，38.8%民眾不贊同。交叉分析顯示，政黨傾向為民進黨的22.7%贊同，67.9%不贊同。政黨傾向為國民黨的83.1%贊同，12.3%不贊同。政黨傾向為民眾黨的70.0%贊同，22.3%不贊同。

此外，賴清德總統近期出訪南太平洋友邦，其施政滿意度達52.1%滿意、32.5%不滿意，行政院長卓榮泰領導的內閣團隊的滿意度較上次略減2.8個百分點，達42.6%滿意、34.2%不滿意。

當前立法院戰場遍地開花，各政黨國會立委滿意度皆降，民進黨以44.5％排名第一，不滿意度也為44.5％，位居第二的國民黨滿意度下降6.5個百分點至34.4％，不滿意度上升4.1個百分點至51.7％，民眾黨則以27.5％墊底，再度跌至3成以下，不滿意度達56.8％。

至於政黨支持度，民進黨為33.7%；國民黨為22.5%；民眾黨為13.3%。其他政黨部分，時代力量3.5% ，小歐盟為0.9%。

此次調查由「鏡新聞」規劃，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自11月30日至12月2日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本為市話551人、手機549人，共1100份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.95。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源為鏡電視。