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雙城龔正不來矮化？學者曝慣例：非門外漢就是裝睡叫不醒

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供
台北市長蔣萬安（左）去年雙城論壇主動拿出手機，跟上海市長龔正（右）在會場自拍。圖／台北市政府提供

今年台北上海雙城論壇確定12月17日舉辦。政治大學外交學系教授黃奎博表示，希望市長蔣萬安能有4個繼續：繼續堅持中華民國、繼續活用政治諒解、繼續促進民間交流、繼續辦好雙城論壇。

由於先前有綠營批評雙城論壇「上海市長龔正沒有率團來，就是矮化；辦雙城時共機沒有停止擾台，就是矮化」，黃奎博認為，多年來的慣例是上海副市長出席在台北舉行的雙城論壇，市長出席才是特例，所以攻擊此點的人應該不是門外漢，就是裝睡叫不醒。市府只要事前消毒並隨時做好輿情處理，這應該不會變成一件大事。

黃奎博認為，獨派政治人物一定會給蔣萬安穿小鞋、戴紅帽，所以對於台澎金馬人民福祉、對於兩岸關係和平繁榮好的事情，必須戴著鋼盔站穩立場，而且還要適時回應、澄清，以免風向被帶歪了。

對於台灣接下來如何因應川普就任後的美中關係，黃奎博認為，雖有若干反共人士進入川普政府，但從過去經驗觀之，因為華盛頓與北京之間相互依賴、相互懷疑、相互制約，所以美國行政部門的「制中」有其侷限、「友台」有其節制。民進黨政府目前雖只能繼續對美「一面倒」，但也應認清現實，並留意川普個人國際戰略認知中很可能沒有台獨的位子，所以對外緩推務實台獨可能是最好的暫行策略。

川普 雙城論壇 黃奎博

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