好事多磨...雙城論壇17日登場 學者：能辦就是好事

桌球奧運金牌馬龍與陸生團訪台，接下來今年雙城論壇確定12月17日舉辦，是否兩岸春暖花開？學者表示，接下來的兩岸關係，不僅兩岸，還涉及中美關係，不要一開始就想心想事成，能辦的、該辦的都依照節奏走，就是好事，不要所有的事都劍拔弩張。

對於今年雙城論壇一波三折，淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正認為，兩岸的事情急不來，現在大環境，站在台灣的立場，站在藍營立場都要謹慎而為，好事多磨，事緩則圓，辦成就是好事。

文化大學社科院客座教授楊永明也認為，雙城論壇如果可以順利舉辦，代表大陸是支持與台灣官方互動管道的維持。尤其現在賴清德政府與北京的互信，還是很低迷，但美國總統川普上任前與上任後，對全球政治、經濟、貿易會產生各種衝擊與不確定性，台灣與對岸在這個時間點，都會是比較謹慎，不希望引起地緣衝突更多的複雜因素。

黃介正認為，美國總統川普上任後，接下來的兩岸關係，不僅兩岸，還涉及到中美關係，他認為，兩岸關係不要一開始就有心想事成的心態，尤其兩岸對局已經75年，以現在的國際大環境、兩岸小環境，只要見得到面，有團來，能夠辦的、該辦的都有依照節奏走，這就是好事。不要所有的事情都劍拔弩張。

楊永明表示，兩岸交流被壓制已久，隨著大陸經濟儘管低迷但慢慢復甦，今年兩岸貿易高於去年，但賴清德上任後，接連發生軍演、大陸海警、金廈水域事件等，一方面政治因素造成政治緊張，也用政治壓制兩岸旅遊交流。

楊認為，陸生團到雙城論壇，應該讓兩岸交流維持，近日陸生團在台灣，台灣人也應該要以兩岸交流角度看待，不要以政治角度過度排斥，若連陸生團、馬龍來都用政治的角度看待，只會加深兩岸對立及不信任。台灣的兩岸道路要經濟和平、還是要衝突戰爭，若用政治因素一刀兩斷，甚至引起軍事上的衝突緊張，與台灣整體利益，台灣人要一個和平穩定環境背道而馳？

楊永明認為，今年雙城論壇可以順利舉辦，不管來台的層級為何都是好事，他相信蔣萬安有能力、也有魅力能將今年的雙城論壇舉辦得有聲有色。

對蔣萬安今年雙城論壇的期待？黃介正認為，「好酒留著晚點喝，好戲留在最後演..」，蔣萬安現在就是市長好好做，市長還是得做到2030年，2024年的此刻，也就不用急著逼他。