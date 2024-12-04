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陸近期頻軍演 蔡明彥：測試美國交接期底線

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥。記者胡經周／攝影
國安局長蔡明彥。記者胡經周／攝影

賴總統出訪南太平洋友邦，國安官員預估中國大陸可能發動對台軍演，國安局長蔡明彥今天表示，中共近期的確有對外演訓比較頻密的情況，例如上週的中俄空中聯巡，一方面可能是測試美國在政權交接期間的底線，其次是正值共軍內部仍在整肅將領，想藉此轉移解放軍的注意力及不安情緒。

蔡明彥今天在立法院表示，確實近期注意到中共近期對外演訓比較頻密，例如上一周的中俄空中聯巡，第一階段走日本海、第二階段走宮古海峽出西太平洋，國安局判斷有兩個目的，一方面是美國政權交替之際，透過演訓測試美國及盟友的底線；其次中共軍方內部仍在持續進行對將領的整肅，可能透過演訓轉移內部的注意力，以使解放軍更專注戰訓本務而不因內部整肅影響不安情緒升高。

蔡明彥說，區域整體情勢、包括朝鮮半島的狀況有新的變化，國安局當然不樂見台海局勢有升溫的跡象，希望兩岸共同維護情勢的和平穩定。國安局對各種劇本都有做全面評估，也和友盟國家有交換情資，對共軍後續動作的基本樣態有基本掌握及研判，重點還是共軍未來幾天的活動狀況，國安局會嚴密掌握，也會讓蔡總統隨時掌握。

共軍 國安局 美國

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