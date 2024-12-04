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終於定案！台北、上海同時宣布雙城論壇12月17日登場

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安日前表示，秉持雙城好、兩岸好的角度出發，雙城論壇一定要辦。圖／報系資料照
台北市長蔣萬安日前表示，秉持雙城好、兩岸好的角度出發，雙城論壇一定要辦。圖／報系資料照

雙城論壇時間遲遲未定，今天上午10時由台北、上海雙方共同宣布期程，時間訂在12月17日，主論壇主題為主題為「智慧治理 永續未來」。這次延至12月中旬才舉行，外界認為是一波三折，據指出，北市府的態度是兩岸緊張、更需交流，但不諱言，受兩岸大環境影響，上海方也「想得很多，相對謹慎」。

知情人士也指出，其實雙城論壇並在都在每年7、8月舉行，像這次雙城要簽的2項MOU，一項是智慧醫療，一項是野生動物的交流，陸委會對這兩項審查的結果，認為基本上沒有違反相關法規的規定，但一直到8月底才批核，因9月市長蔣萬安排定要出訪，來不及舉辦，接下來市議會隨即開議，最終拍板雙城論壇時間訂市政總質詢結束後。

知情人士也指出，其實過去曾有雙城論壇延至7、8月舉行的前例，且上海市跟台北市都很謹慎地在協調論壇的主軸方向和時間，日前己將陸方出席的確定名單送交陸委會，最高層級擬為副市長華源。

台北市與上海市自2010年開始每年輪流舉辦論壇及互訪，已連續舉辦14屆論壇、簽署45項議題合作備忘錄，今年為第15屆。繼去年蔣萬安市長率團出席在上海的雙城論壇後，今年將是蔣市長上任後首次在台北舉辦的雙城論壇。北市府表示，期能延續兩市良好互動，務實推展雙城交流，增進兩市民眾的福祉，持續推動「雙城好、兩岸好」的目標。

北市政府發言人殷瑋表示，本屆論壇主題訂為「智慧治理  永續未來」，三個分論壇的規劃分別是，探討人本智慧和友好便捷交通環境的「友善交通分論壇」、探討兩市水利建設及污水處理的「河川治理分論壇」，以及從文化觀點開展「老建築、新視野」的「人文城市分論壇」。殷瑋說，上海市政府訪問團將由上海市副市長帶隊出席論壇活動。

殷瑋表示，雙方也將在本屆論壇簽署「台北市與上海市推動智慧醫療合作備忘錄」與「北市立動物園與上海動物園小貓熊物種交流及保育合作備忘錄」。

上海 北市府 雙城論壇

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