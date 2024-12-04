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林濁水：同陷朝小野大困局 南韓戒嚴鬧劇台不可等閒視之

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片
民進黨前立委林濁水。圖／聯合報系資料照片

南韓總統尹錫悅昨晚突然宣布緊急戒嚴，隨後在國會通過解除戒嚴表決後宣布解除。民進黨前立委林濁水臉書表示，南韓的鬧劇，台灣沒有任何條件可以等閒視之，兩國朝野關係會有這樣高度類似的險峻，除了同樣民主化時間短暫、民主政治文化不夠純熟，兩國的大總統憲政體制明顯存在致命性結構性缺陷，無法迴避憲政改造歷史課題。

林濁水指出，台韓國雖然都被稱「大總統制」，現在也同樣外有強敵虎視眈眈，內則面臨朝小野大並因此陷入朝野惡鬥的困局，南韓比台灣更是超級大總統制，因為南韓總統可以主持實為內閣會議的國務會議，更擁有台灣總統沒有的否決權。

林濁水說，但面對國會，南韓總統處境卻更加艱困，因為台灣國會議員113席民進黨佔了51席，雖然處境艱難，但對比南韓國會300席，執政黨國民力量只有108席，形勢更為嚴峻；且賴清德目前有超過50 %的支持度，足以成為權力角力的依據，而南韓的的尹錫悅支持率僅20％，聲勢太薄弱，以致於憲法賦予總統的權力固然遠大於台灣總統，卻仍然完全不足以和國會的多數抗衡，於是鋌而走險宣布戒嚴，國會多數黨也一點不客氣的開會，解除戒嚴，情勢混亂，令人驚駭。

林濁水表示，盡管有人認為內外情勢既然雷同，民進黨也可能蠢蠢欲動，會宣布戒嚴；但畢竟台韓民族性大異其趣，民主化之後，台灣政治領袖不至於像南韓一樣動輒挺而走險，朝小野大的狀況又遠不如南韓已經陷於絕望的處境，再加上兩蔣戒嚴38年民眾印象太惡劣，民進黨就見以解除戒嚴而起家的，所以目前沒有幾個人認為南韓的鬧劇有在台灣爆發的可能，但是同樣也沒有人能否定，台灣的政治僵局在剩下的這一屆的總統與國會任期中，有任何脫困的可能，如此僵局也沒有人能保證，以後不會再重複發生。

南韓 南韓戒嚴 林濁水 民進黨

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