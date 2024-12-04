南韓戒嚴流產 蔡明彥：賴總統指示持續掌握朝鮮半島情勢
南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，消息一出，立刻震驚全世界。國安局長蔡明彥今說，這次事件主要是韓國內部政治紛爭所引發的政治風暴，目前已經暫時落幕，國安團隊在第一時間已經把相關狀況向賴總統報告，賴總統也做了指示，希望國安團隊持續掌握朝鮮半島情勢。
蔡明彥說，國安局會持續關注三個部分，包括相關事件是否影響韓國國內政情後續發展？其次相關發展是否連動到朝鮮半島情勢變化甚至影響區域整體安全？第三是韓國國內若進入不穩定階段，是否影響韓國國內社會安全秩序？並且影響國人赴韓包括僑胞、留學生或觀光客的人身安全。國安局會持續掌握提供相關部會示警，也會和國際友盟聯繫掌握韓國情勢。
同時，民進黨立院黨團昨天深夜在社群軟體上指控台灣目前內部的情況與韓國情況一樣，國安局是否掌握台灣內部的「暗黑惡勢力」？蔡明彥說這是國內政黨尤其是立院黨團的意見，國安局不適合評論，應該由相關政黨來說明。
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