南韓戒嚴流產 蔡明彥：賴總統指示持續掌握朝鮮半島情勢

南韓總統尹錫悅宣布戒嚴，消息一出，立刻震驚全世界。國安局長蔡明彥今說，這次事件主要是韓國內部政治紛爭所引發的政治風暴，目前已經暫時落幕，國安團隊在第一時間已經把相關狀況向賴總統報告，賴總統也做了指示，希望國安團隊持續掌握朝鮮半島情勢。

蔡明彥說，國安局會持續關注三個部分，包括相關事件是否影響韓國國內政情後續發展？其次相關發展是否連動到朝鮮半島情勢變化甚至影響區域整體安全？第三是韓國國內若進入不穩定階段，是否影響韓國國內社會安全秩序？並且影響國人赴韓包括僑胞、留學生或觀光客的人身安全。國安局會持續掌握提供相關部會示警，也會和國際友盟聯繫掌握韓國情勢。