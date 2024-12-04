談南韓戒嚴扯藍白 黃珊珊：民進黨團如何看待不同意見者

南韓總統尹錫悅昨天宣布戒嚴，民進黨立法院黨團批評藍白侵蝕國家。民眾黨立委黃珊珊表示，民進黨團指控民眾黨「世界等級的暗黑惡勢力」，隱含支持我國必須戒嚴，這種發文讓人不由得擔心，執政黨到底是如何看待意見不同者，必須清楚說明是否為民進黨主張。

民進黨立法院黨團昨天在社群平台發文，南韓國會被親北韓勢力操控，尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋國安提案、百般刁難立委王義川就職，其實每分每秒、無時無可都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕國家。

黃珊珊在臉書發文說，尹錫悅昨天晚間宣布緊急戒嚴，主張在野黨在政府上任以後，提出多件官員彈劾案，並且杯葛預算，指控韓國在野黨如此作法是謀劃內亂的反國家行為，為了保護大韓民國的自由，以及維繫韓國的自由民主憲政，因此宣布緊急戒嚴。

黃珊珊指出，民進黨團此時竟然發文指控，民眾黨自第11屆立法院就任以來的提案與作為是「世界等級的暗黑惡勢力」，並且在文中隱含支持我國總統，基於國會被世界等級的暗黑勢力操控，因此必須戒嚴。

黃珊珊說明，依照我國憲法規定，戒嚴確實是總統職權，而依據戒嚴法，發布戒嚴之後便是軍事接管，允許大量侵害人民基本權利的行政措施，她本人實在難以想像，執政黨團如何能夠公開發文，暗示支持總統在我國沒有軍事衝突、沒有大規模叛亂行為的狀況下，效仿其他國家發布戒嚴。

黃珊珊表示，國民黨來台灣之後，以戒嚴與動員戡亂時期臨時條款做出種種侵害人權措施、種種殘害民主自由手段，台灣人民並沒有忘記，而正是因為大家沒有忘記，因此才對政府權力的擴張應該時時抱持戒心，對政府權力的施展時時予以挑戰、制衡。

黃珊珊也說，中華民國台灣的自由民主憲政秩序，所有人應該共同珍惜守護，執政黨與在野黨在很多事情上意見不一、看法不同，但是都能自由表達意見、公開宣揚主張，不用再擔心被政府監視、追究，正是我國保障自由民主的憲政秩序，執政黨立法院黨團發表這種貼文，到底是如何看待不同意見者。