村里長春節加領1.5月事務補助費 內政部今發函地方政府

立法院今年三讀修正通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」，增訂春節期間另給村（里）長1.5個月事務補助費。內政部表示，立法院雖尚未審查通過明年預算，仍全力推動補助地方政府支應發放作業，讓村（里）長在春節前10日順利領取，今已發函向各地方政府說明補助申請作業。

內政部說明，依今年6月19日修正公布的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」第7條規定，春節期間發給全國村（里）長1.5個月事務補助費，是由內政部編列預算支應。為了讓村（里）長於春節前領到該費用，將持續向立法院爭取預算順利通過，也同時展開相關行政作業。

內政部表示，已先於今年10月8日函請地方政府依規定編列預算，同時考量到春節期間是地方政府資金調度高峰期，為順利在春節前10天完成撥款，也在今天發函向各地方政府說明補助申請作業，並請地方政府調查發給人數及所需經費於12月25日前提供內政部，加速作業流程，以實際行動肯定第一線服務辛勞。