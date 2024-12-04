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看最短命戒嚴令總統尹錫悅 作家楊渡po文：要民進黨學習尹的人應借鏡

聯合報／ 記者陳智華 / 台北即時報導
南韓總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴，震驚世界各國。 美聯社
南韓總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴，震驚世界各國。 美聯社

南韓總統尹錫悅3日深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於4日凌晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴，震驚世界各國。

作家楊渡在臉書po文指出，尹錫悅可能是最短命的戒嚴令總統，短短兩個小時的時間內，就被國會解除戒嚴令，接下來，總統尊嚴全失，權能失靈。韓國的民主是有社會基礎的，就這樣捍衛了民主自由，憲政體制。誰也難以動搖。

楊渡指出，那些要民進黨學習尹錫悅的人啊，戒嚴一直未曾解除。它一直在那些人的心中，他們一直想回到那個戒嚴令之夜。只不過他們要成為壓迫者而己。

楊渡說，看看尹鍚悅的命運吧！這就是兩小時的戒嚴令。以及一個即將下台的總統的借鏡！今夜，鏡子被擦得雪亮。

不少網友在楊渡臉書留言，指出歷史是明鏡、打臉打的真快及外資會不會撤出南韓等。台大前校長管中閔也按讚留言，他指出，戒嚴一直未曾解除，它一直在那些人的心中，他們一直想回到那個戒嚴令之夜，只不過他們要成為壓迫者而已。阿渡總是能這樣直指核心。

南韓 南韓戒嚴 尹錫悅 楊渡

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