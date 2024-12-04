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南韓戒嚴令綠營力挺？洪孟楷：絕對權力使人腐化

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
南韓總統尹錫悅昨天深夜10時許無預警發布戒嚴令，民進黨立院黨團竟第一時間於社群平台發文，引發爭議。國民黨立委洪孟楷表示，印證「絕對的權力，使人絕對的腐化」一點也不假。圖／聯合報系資料照片
南韓總統尹錫悅昨天深夜10時許無預警發布戒嚴令，民進黨立院黨團竟第一時間於社群平台發文，引發爭議。國民黨立委洪孟楷表示，印證「絕對的權力，使人絕對的腐化」一點也不假。圖／聯合報系資料照片

南韓總統尹錫悅昨天深夜10時許無預警發布戒嚴令，並於今晨4時半宣布解除戒嚴，結束史上最短命的6小時戒嚴。第一時間民進黨立院黨團卻於社群平台發文力挺，引發爭議。國民黨立委洪孟楷表示，印證「絕對的權力，使人絕對的腐化」一點也不假。

洪孟楷表示，昨晚國際社會最大新聞，南韓總統無預警宣布進入戒嚴狀態，不到6個小時，在南韓國會與民意多數否決戒嚴後會宣布停止該狀態。但當昨晚戒嚴消息出來時，民進黨團竟在社群上宣稱「南韓國會被親北韓勢力操控」，這種見獵心喜挺戒嚴的心態令人髮指，更印證「絕對權力使人絕對腐化」，民主兩個字難道忘了怎麼寫嗎？

洪孟楷指出，從南韓戒嚴令發出的第一時間六點聲明，可以看出即便政府試圖把國安危機套在各面向上，但卻沒有任何清楚、直接、確實的證據可以支持政府立場；相反地，充斥著對於在野黨的攻擊和逃避監督的惡意，更不用說部會首長仍有爭議，因此連執政黨委員也沒全面支持戒嚴，就可得知這是尹錫悅的個人意志重於一切。

洪孟楷強調，戒嚴是何等大事，讓軍事力量極大化，國家大於一切。有任何反對的聲音無法接受、只能打壓消滅，以國安之名行威權之實，不到6小時國會以多數的智慧化解一場可能的流血衝突。但更想問在得知戒嚴的當下，不是謹言慎行、哀矜勿喜，我國執政黨反而急著讚許、並且加諸意見表達，看在南韓民眾眼裡做何感想？

洪孟楷說，當手握權力就想消滅不同聲音，在這件事情上民進黨示範「絕對權力使人絕對腐化」的傲慢。與其推給小編，不如民進黨主席賴清德總統出來向國人說明清楚道歉，這種在他國遭遇動盪而見獵心喜的態度，絕對是不及格的執政黨。

國民黨李彥秀表示，當賴清德在美國高喊「民主陣營」，民進黨卻在深夜發文盛讚南韓總統宣布戒嚴；當行政院長卓榮泰在立法院呼籲「團結台灣」，民進黨卻任由小編發文指責台灣人民杯弓蛇影、過度渲染。

李彥秀說，人人都會犯錯，犯錯並不可恥，可恥的是民進黨獨裁傲慢的心態，可恥的是民進黨死不認錯的態度，可恥的是民進黨犯了錯，還要嫁禍在野黨，還要嫁禍給台灣人民。

南韓戒嚴 民進黨 洪孟楷

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