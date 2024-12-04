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南韓解除戒嚴 外交部提醒國人避免參與示威活動
韓國大統領尹錫悅昨晚宣布緊急戒嚴；韓國國會隨後通過解除緊急戒嚴令決議案，宣布戒嚴令無效，尹錫悅宣布接受國會決議，並決定解除戒嚴令、撤回軍隊。外交部今天表示，國人避免參與當地政治性結社、集會及示威活動，且避免靠近相關區域，注意自身安全。
外交部表示，均於第一時間掌握情勢，並與韓國外交部保持密切聯繫，持續關注韓國局勢變化，隨時採取相應的外交作為及措施，以維護旅韓國人人身安全。
外交部表示，考量韓國國內情勢仍將持續變動，提醒國人避免參與當地政治性結社、集會及示威活動，且避免靠近相關區域，並提醒尚在韓國旅行國人注意自身安全。國人在韓國境內，倘遇急難需要協助，請撥打我國駐韓國代表處緊急聯絡電話+82-10-9080-2761；或駐釜山辦事處+82-10-4537-7961，以取得必要協助。
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