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國民黨：韓國戒嚴 照出民進黨死不認錯的醜態

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布11時起緊急實施戒嚴令。路透
南韓總統尹錫悅3日晚間宣布11時起緊急實施戒嚴令。路透

南韓戒嚴事件引起國際譁然，國民黨今天再批評，民進黨立院黨團借題發揮發表，不但挺韓國戒嚴、抹黑台灣在野黨；當全國多數人民都看不下去這篇貼文，國民黨呼籲賴清德總統道歉，民進黨團發表聲明卻硬拗到底、堅持不道歉。

民進黨立院黨團在Threads上發文，更扯立院藍白預算審查，遭質疑是支持戒嚴。民進黨深夜發聲明，否認支持戒嚴，反稱外界過度曲解。

國民黨今回應，民進黨這篇聲明無法解釋三大矛盾，一是如果認為沒錯要繼續硬拗，為何當初要刪文？二是，如果真心認為轉型正義如此重要，為何認為韓國戒嚴是為守護自由憲政體制？三是如果民進黨只是轉發資訊，為何只有轉載韓國內部「少數堅持戒嚴的觀點」，卻無朝野及190位議員多數反對的聲音？

國民黨批評，轉發資訊不是藉口，檢驗一個政黨的作為，關鍵重點不是轉發資訊，而是用什麼方式轉發資訊。全台灣的人都看到，民進黨通篇邏輯都是韓國支持戒嚴的少數觀點，卻沒有韓國各個政黨的聲音，甚至拿來抹黑台灣在野黨。

國民黨表示，這確實符合賴清德長期以來的領導風格，心目中只有民進黨，沒有其他政黨，更沒有人民。國民黨寧願將寶貴時間用於做實事，務實的了解韓國局勢變化可能引發的區域問題，務實的監督國安單位是否掌握國人在韓國的各項安全，務實的關心韓國的國人的真正需求。

國民黨呼籲賴清德盡快出面道歉，出來表明態度，難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會？

國民黨表示，民進黨這篇聲明無法解釋三大矛盾，一是如果認為沒錯要繼續硬拗，為何當初要刪文？二是，如果真心認為轉型正義如此重要，為何認為韓國戒嚴是為守護自由憲政體制？三是如果民進黨只是轉發資訊，為何只有轉載韓國內部「少數堅持戒嚴的觀點」，卻無朝野及190位議員多數反對的聲音？圖／國民黨提供
國民黨表示，民進黨這篇聲明無法解釋三大矛盾，一是如果認為沒錯要繼續硬拗，為何當初要刪文？二是，如果真心認為轉型正義如此重要，為何認為韓國戒嚴是為守護自由憲政體制？三是如果民進黨只是轉發資訊，為何只有轉載韓國內部「少數堅持戒嚴的觀點」，卻無朝野及190位議員多數反對的聲音？圖／國民黨提供

南韓戒嚴 國民黨 民進黨

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