民進黨團：絕無支持戒嚴 請在野黨適可而止
南韓總統尹錫悅昨天晚間宣布實施緊急戒嚴令後，民進黨立法院黨團發文，但隨後刪文，引發議論，也遭人質疑「挺戒嚴」。民進黨團今天澄清，只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意，請在野黨適可而止。
尹錫悅昨天晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。
民進黨團隨後在社群平台Threads（脆）發文，內容提及「南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」，以及台灣立法院藍白各種刪國防預算、惡修財劃法等，「TEAM TAIWAN的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家」。
民進黨團事後將文章刪除，國民黨則於臉書撰文提到，韓國戒嚴引發國際譁然，民進黨團竟借題發揮，並譴責民進黨煽動「挺戒嚴」，總統賴清德應該道歉。
對此，民進黨團今天凌晨發表聲明指出，台灣歷經中國國民黨在台實施的3次戒嚴，民不聊生，家破人亡，從未見過有人負責，如何讓民眾能夠瞭解這段殘酷歷史，還原真相，這也是轉型正義必須面臨的課題。
民進黨團表示，民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。至於外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。
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