【重磅快評】賴政府=尹政權？韓戒嚴民進黨對號批藍白

南韓總統尹錫悅昨晚發布緊急戒嚴令，聲稱「為剷除親北韓勢力，維護自由憲政秩序」。通過戒嚴將重建與保護陷入民族滅亡深淵的自由大韓民國。怎料，大義凜然的政治宣示，數小時後宣布撤消。荒謬的是，正當各國密切關注進展，民進黨立院黨團卻搶先全球發文表態，批判藍白和韓國國會在野多數一樣阻撓國政。高興到昏頭，連同把賴政府對號入座到獨裁尹政權。

網文一發，連夜引起各方撻伐，同黨人士都抨擊「不知嚴重性」。雖然黨團撤文，卻再發文反嗆質疑者過度渲染。並硬拗並非挺戒嚴，「只是轉發國際資訊，並與國內政壇比照」。明明是見獵心喜，喪事喜辦，利用韓國政治災難攻擊本國在野黨。發文不談反獨裁的大是大非，卻拿來比附朝野黨爭，既是突顯藍白之惡，不就是把民進黨、賴清德對號入座南韓執政黨和尹錫悅？還說不是挺戒嚴？

尹錫悅宣布戒嚴，並命軍隊進入國會逮捕正在開會的議員。最大在野黨黨首李再明隨即呼籲國民前往國會現場，保護國會。南韓國會300名議員，到場190人，包括執政黨18人，緊急會議全員通過戒嚴令無效。

雖然我國與南韓制度不同，但戒嚴事件對我們深具啟發。一旦台灣發生類似事件，軍隊和執政黨立委會扮演什麼角色？是保護獨裁總統、黨主席，還是義無反顧站在人民和民主自由這邊？

一個民調低於廿、陷於老婆親信貪腐政治危機，治理無能又和在野多數死拚的總統，和台灣多神似。差別在於，尹錫悅沒有大法官和青鳥替他作鷹犬，撕咬在野黨；也沒有世界冠軍棒球隊供他美化政績，粉飾太平。他們最大也最令人吃驚的交集是：利用敵人作為對抗民意究責的擋箭牌，動輒將反對黨抹紅成北韓/大陸的同路人。利用國安作藉口，神聖化個人反民主，傾向獨裁政治的集權野心。

韓國一夜之間戒嚴又解嚴，彷彿搭時空機在民主與獨裁兩端加速折返，幸運的是，免除人命死傷。但留下的隱憂是，若非美國介入，可能難以無血收場。東亞國家離不了美國主導力量；白宮能迫使所支持的尹錫悅撤消戒嚴令，相對也有力量要求未來所扶持的各任政府，為美國利益服務。這股主導力量賦予執政者空間，利用國安外患操作內政問題，將政敵與「反美勢力」畫上等號，就能在華府及人民間謀取政治紅利。

保護既有民主生活方式，不只要阻絕外敵武嚇滲透，對政黨利用權力腐蝕民主更要戒慎恐懼。多數韓國人都沒想到還會重溫半世紀前「早上起床得知戒嚴」的生活，台灣呢？