藍批支持韓國戒嚴 綠反擊：在野黨過度渲染適可而止
韓國3日深夜宣布戒嚴，網傳民進黨立院黨團在Threads發文，暗示贊同。國民黨立委羅智強說，賴清德總統，要跟進尹錫悅嗎？貼文又刪文，不需要出來說明嗎？民進黨團凌晨發布聲明表示，民進黨團只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。
民進黨團聲明指出，台灣歷經中國國民黨在台實施的三次戒嚴，民不聊生，家破人亡，從未見過有人負責，如何讓國人能夠瞭解這段殘酷的歷史，還原真相，這也是轉型正義必須面臨的課題。
聲明表示，民進黨是在戒嚴期間成立的政黨，深知戒嚴對民主社會的戕害，民進黨團只是轉發國際資訊，並與國內政壇狀況進行對照，絕無支持戒嚴之意。
民進黨團強調，外界所為杯弓蛇影的影射與過度渲染，實則大可不必，民進黨團也對此表示遺憾，也請在野黨適可而止。
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