綠營附和尹錫悅戒嚴又急刪文 國民黨轟煽動「挺戒嚴」

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
民進黨立院黨團竟貼文附和尹錫悅戒嚴，事後又刪文。國民黨譴責民進黨韓國的傷口作為政治消費的素材，民進黨主席賴清德應立即向國人道歉。圖／取自國民黨臉書
民進黨立院黨團竟貼文附和尹錫悅戒嚴，事後又刪文。國民黨譴責民進黨韓國的傷口作為政治消費的素材，民進黨主席賴清德應立即向國人道歉。圖／取自國民黨臉書

韓國總統尹錫悅宣布戒嚴，使軍隊接管國會，國際輿論譁然。國民黨立委羅智強指，民進黨立院黨團竟貼文附和尹錫悅戒嚴，事後又刪文。國民黨譴責民進黨韓國的傷口作為政治消費的素材，民進黨主席賴清德應立即向國人道歉。

國民黨指出，民進黨身為執政黨，此刻理應當專注在可能引發的國際局勢變化、區域衝突，更應重視韓國若發生大規模衝突，要提前評估在韓國居住、旅遊的國人撤僑需求，國安單位應該做好各項因應準備，關注韓國局勢，並要求駐韓國台北代表處掌握訊息，留意國人安全與需求。

國民黨表示，面對國際變局，可惜民進黨均不做務實的行動，只看到民進黨團只有唯恐天下不亂的借題發揮，發文聲稱「韓國戒嚴是為守護自由憲政體制」，趁機抹黑立法院內正常的國會監督，等於將立法院內政黨攻防的怨氣當成「挺戒嚴」的理由，民進黨在承受輿論壓力後，隨即心虛刪文。

國民黨質疑，賴清德總統作為中華民國的三軍統帥，是否認為未來台灣可以因為總統不滿意國會的監督，就決定軍隊接管國會？難道民進黨正在建立台灣的新黨國體制，無法用選票贏得國會，是否就要用軍隊接管國會？

國民黨表示，民主制度得之不易，全球人民都期望政局動盪早日恢復平靜，回歸民主制度運作常軌。沉痛譴責民進黨，勿將韓國的傷口作為政治消費的素材，勿把韓國民主的苦難當成煽動戒嚴的藉口，賴清德應該立即向國人道歉。

國民黨 民進黨

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