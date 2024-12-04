南韓戒嚴 民進黨發文附和偷刪？羅智強叫賴清德出來講
韓國3日深夜宣布戒嚴，網傳民進黨立院黨團在Threads發文，暗示贊同。國民黨立委羅智強說，賴清德總統，要跟進尹錫悅嗎？貼文又刪文，不需要出來說明嗎？
網傳民進黨團發文表示：「南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。 台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、 癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠選罷法、N次阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職....不要懷疑，TeamTaiwan的我們，其實每分每秒、 無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」
不過，民進黨團發文已經消失。
羅智強說，「扯爆！民進黨黨團竟然貼文附和尹錫悅戒嚴⋯⋯（後來刪文）看來民進黨非常羨慕南韓戒嚴。又或者，懊惱戒嚴哏被尹錫悅用掉！？賴清德總統，你要跟進尹錫悅嗎？貼文又刪文，不需要出來說明嗎？」
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