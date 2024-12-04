南韓戒嚴 網傳民進黨團貼文真假待查 藍營批附和戒嚴

南韓總統尹錫悅今天晚間宣布南韓實施緊急戒嚴令。網路流傳一張民進黨立院黨團Threads發文，內文提到尹錫悅為守護民主憲政體系，緊急宣布全國戒嚴。國民黨前立委蔡正元、國民黨立委羅智強據此指控民進黨團貼文附和尹錫悅戒嚴。

不過，該Threads帳號發文疑似已經被刪除；記者聯繫民進黨團幹部，截稿前無法取得聯繫。

根據網路流傳截圖，民進黨立院黨團Threads帳號發文指出，南韓國會被親北韓勢力操控，南韓總統尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴。

該貼文還提到：「台灣立法院，藍白各種刪國防預算、違憲擴權、癱瘓大法官、惡修財劃法、恢復年改、鳥籠罷免法、阻擋小撲國安提案、百般刁難王義川就職等。不要懷疑，Team Taiwan的我們，其實每分每秒、無時無刻都在抵抗世界等級的暗黑惡勢力侵蝕這個國家。」

不過，民進黨團Threads帳號已經無該篇發文，記者聯繫民進黨團幹部，截稿前無法取得聯繫，無法證實該篇發文的真實性。

民進黨立委王定宇則在臉書分享南韓宣布戒嚴的新聞。民進黨立委蔡其昌透過Threads發文表示，相信民主，願南韓人民，一切平安。