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試委被提名人：非「英英美代子」 無組織改造必要

聯合報／ 記者林銘翰張曼蘋鄭媁屈彥辰／台北報導
考試委員被提名人呂秋慧。圖／聯合報系資料照片
考試委員被提名人呂秋慧。圖／聯合報系資料照片

立法院昨天審查考試院人事同意權案，考試委員被提名人呂秋慧表示，我國採行五權分立憲政體制，考試院與行政院的分工非常明確，現階段沒有組織改造的必要，不過修憲屬於立法院的職權，如果全民有這樣的共識，考試院的立場當然會尊重；她也說，考試委員並非「英英美代子」（閒閒沒事），未來應擴大宣導執掌功能。

立法院全院委員會昨天審查考試院人事案。對於勞動部公務員之死事件延燒，勞發署北分署前署長謝宜容被記兩大過免職，民眾黨立委林憶君詢問，謝宜容被記兩大過免職，能否提出救濟拚翻案？呂秋慧坦言，根據公務人員保障法規定，公務人員若對行政處分不服，可以在卅天內向保訓會提起復審，後續也可提起行政訴訟，這是公務員保障救濟機制。

呂秋慧還說，謝宜容被免掉現職，但還具有公務員身分，不過，有些人「馬上再任，社會觀感真的很不佳」，銓敘部也有考慮到這點，因此有提出考績法修正草案，比照懲戒撤職，停止任用一至五年。

國民黨立委許宇甄也詢問，是否有另立「公務人員職安法」必要？考試委員被提名人柯麗鈴說，行政體系與司法院都有以行政指導的方式提出相關辦法，若能徹底執行制度，不見得不能解決問題；實務上是否要提高到法的位階才能引起重視，可以討論。

國民黨立委張智倫問及公務人員退休後離世，若另一半非公務人員只能繼承一半退休金，現行規定不合理。呂秋慧說會把問題帶回去詳細研究。

公務員 考試院 謝宜容

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