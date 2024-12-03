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民進黨強化台日交流 林右昌7日啟程訪日

中央社／ 台北3日電

民進黨秘書長林右昌將在12月7日到10日，代表黨主席賴清德出訪日本，與主要政黨進行交流。林右昌今天說，這次出訪拜會層級相當高，但由於尊重對方，相關細節必須保密。

林右昌接受新台灣加油節目專訪，今晚播出。

林右昌說，這次訪日，主要的政黨大概都會安排拜訪，過去在政黨外交部分，民進黨做得比較多其實是美國的部分，對日本當然也有相關交流，不過民進黨認為未來台日之間的外交與政黨關係，應該進一步強化。

林右昌說，日本新內閣剛組成，在此關鍵時刻，他到日本訪問，進行政黨外交。他也透露這次出訪，拜會層級相當高，但由於尊重對方，相關細節必須保密。

林右昌表示，台日之間關係友好，像世界棒球12強賽台灣日本兩強爭冠，最後打完後，台灣隊展現的氣度禮儀，日本隊展現的水準與態度，都令雙方球迷尊敬，外交與兩國政治關係也是如此，彼此有理解，但關係又十分緊密。

林右昌說，黨主席賴清德有交代，民進黨中央要成立類似自民黨的青年局，在政黨外交扮演重要角色，成員包括，年輕的國會議員、年輕的直轄市議員、年輕的縣市議員等，有適當層級、對等交流機制。

對於2026布局，他說，很多人會關心選舉，2026選舉很關鍵，相信對國會生態也會有影響，站在執政黨角度會思考，如何透過機制讓最有可能勝選的人出線。

日本 林右昌 關係

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