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南韓突發戒嚴令：國會外已有抗議人潮集結反對總統

劉家昌批宋楚瑜不手軟 一封道歉信讓宋放下恩怨

南韓宣布緊急戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展

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新聞眼／劉家昌批宋楚瑜不手軟 一封道歉信讓宋放下恩怨

聯合新聞網／ 記者林新輝
民國88年底，劉家昌在各報刊登大幅廣告並舉行記者會痛批宋楚瑜，力挺國民黨總統候選人連戰。 圖／聯合報系資料照片
民國88年底，劉家昌在各報刊登大幅廣告並舉行記者會痛批宋楚瑜，力挺國民黨總統候選人連戰。 圖／聯合報系資料照片

劉家昌集作曲家、歌手、電影導演和演員、流行音樂教父等殊榮頭銜於一身，但他批判親民黨主席宋楚瑜毫不手軟，「批宋」成了他在演藝圈之外，另一個人們印象深刻的「正字標記」。

宋楚瑜被支持者稱為天道酬勤、勤政愛民，但他也有「湖南驢子」的個性，包括曾「摟腰相挺」的前總統李登輝、搭檔過的國民黨前主席連戰，宋楚瑜都曾為捍衛個人清譽而公開反擊李連，唯獨對劉家昌從未公開回擊，為什麼？

接近宋楚瑜的人士晚間轉述宋的話：「很久沒聯絡了，沒有什麼恩恩怨怨」。宋楚瑜補肯定劉家昌在音樂上面的貢獻。關於政治上的恩怨，劉曾寫信來道過歉，所以恩怨都已化解，也解開了老宋為何不反擊劉家昌的謎題。

劉家昌是天賦滿滿的才子藝人，但他也醉心政治，他雖不從政，卻用他個人品牌名聲「參與政治」。他與考試院前院長關中、前總統蔣中正的兒子蔣緯國有深厚的情誼與革命般的感情。

劉家昌與宋楚瑜是政大同屆，同屆的還有民進黨前主席許信良，關中是大劉宋一屆的學長，但劉家昌與關中交情更勝同屆的宋楚瑜。

上一世紀國民黨主流、非主流政爭影響台灣政壇20年以上，劉家昌卯上了被李登輝重用的宋楚瑜，抨擊宋楚瑜從不假辭色。

新黨組黨，劉家昌是發起人之一。前總統馬英九競選台北市長，劉家昌大手筆刊登報紙全版廣告署名支持馬英九。2000年總統大選，95%的藝人支持脫黨參選的宋楚瑜，但劉家昌站出來「挺連反宋」，但當時，劉家昌在汐止超級豪宅廣邀影劇圈百餘位業者與藝人，為國民黨提名的總統候選人連戰拉抬造勢。

2004年，宋楚瑜答應「連宋配」，做連戰的副手，宋的退讓並未獲得劉家昌對宋「一笑泯恩仇」的禮遇，相反的，劉家昌罵得更兇，說宋楚瑜的個性比前副總統呂秀蓮壞一百倍，連宋合一定會有後遺症。

劉家昌曾說，他對於宋楚瑜只講一點，就是宋的個性。他說，前副總統蕭萬長、前國民黨秘書長林豐正、前總統府辦公室主蘇志誠，當年跟宋楚瑜都是好朋友，後來一個一個翻臉，最後連李登輝的臉也翻了，已經沒得翻了。

劉家昌半生挺新黨、擁戴連戰，就是對宋楚瑜有難以化解的檻，造化弄人在宋楚瑜和劉家昌身上雖然貼切，但宋楚瑜的「沒有恩恩怨怨」也彰顯做人的根本。

劉家昌 呂秀蓮 國民黨 宋楚瑜 許信良 連戰 關中 馬英九

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