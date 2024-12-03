南韓宣布緊急戒嚴 我外交部：持續關注情勢發展

南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。我外交部晚間回應，已在第一時間掌握情勢，並已即時向公出國外的部長林佳龍報告。

外交部表示，將與主要友盟國家保持密切聯繫，並持續關注相關情勢發展。

【中央社台北3日電】

南韓總統尹錫悅今天晚間宣布南韓實施緊急戒嚴令。外交部表示，已掌握情勢並向外交部長林佳龍報告，也將與主要友盟國家保持密切聯繫。

南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布實施緊急戒嚴令，並表示這是為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制。

外交部晚間回應中央社提問表示，外交部已在第一時間掌握情勢，並已即時向公出國外的外交部長林佳龍報告。外交部將與主要友盟國家保持密切聯繫，並持續關注相關情勢發展。