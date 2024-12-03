南韓宣布戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展 有效因應

針對南韓政府今天（3日）稍早宣布戒嚴狀態，總統府發言人李問表示，相關情勢國安團隊已有即時掌握，並在第一時間向總統回報，同時並與主要友盟各方保持即時聯繫；總統並指示持續關注可能發展，並為有效因應。

李問指出，對於各項安全情勢，國安團隊都能有效確保，請國人放心。

【中央社台北3日電】

南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制，實施緊急戒嚴令。總統府發言人李問晚間表示，相關情勢國安團隊已有即時掌握，並在第一時間向總統回報，同時並與主要友盟各方保持即時聯繫。

李問說，賴總統已指示持續關注可能發展，並為有效因應，而政府對於各項安全情勢，國安團隊都能有效確保，請民眾放心。