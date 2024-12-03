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南韓突發戒嚴令：國會外已有抗議人潮集結反對總統

劉家昌批宋楚瑜不手軟 一封道歉信讓宋放下恩怨

南韓宣布緊急戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展

南韓宣布戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展 有效因應

聯合報／ 記者林河名／台北即時報導
南韓政府今天宣布戒嚴狀態，賴清德總統指示持續關注可能發展，並為有效因應。圖為賴總統1日在夏威夷智庫東西中心發表談話。（路透）
南韓政府今天宣布戒嚴狀態，賴清德總統指示持續關注可能發展，並為有效因應。圖為賴總統1日在夏威夷智庫東西中心發表談話。（路透）

針對南韓政府今天（3日）稍早宣布戒嚴狀態，總統府發言人李問表示，相關情勢國安團隊已有即時掌握，並在第一時間向總統回報，同時並與主要友盟各方保持即時聯繫；總統並指示持續關注可能發展，並為有效因應。

李問指出，對於各項安全情勢，國安團隊都能有效確保，請國人放心。

【中央社台北3日電】

南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制，實施緊急戒嚴令。總統府發言人李問晚間表示，相關情勢國安團隊已有即時掌握，並在第一時間向總統回報，同時並與主要友盟各方保持即時聯繫。

李問說，賴總統已指示持續關注可能發展，並為有效因應，而政府對於各項安全情勢，國安團隊都能有效確保，請民眾放心。

國安 團隊 李問

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