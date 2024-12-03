南韓宣布戒嚴 賴總統指示持續關注可能發展 有效因應
針對南韓政府今天（3日）稍早宣布戒嚴狀態，總統府發言人李問表示，相關情勢國安團隊已有即時掌握，並在第一時間向總統回報，同時並與主要友盟各方保持即時聯繫；總統並指示持續關注可能發展，並為有效因應。
李問指出，對於各項安全情勢，國安團隊都能有效確保，請國人放心。
【中央社台北3日電】
南韓總統尹錫悅今天晚間發表緊急談話，宣布為剷除親北韓勢力，守護自由憲政體制，實施緊急戒嚴令。總統府發言人李問晚間表示，相關情勢國安團隊已有即時掌握，並在第一時間向總統回報，同時並與主要友盟各方保持即時聯繫。
李問說，賴總統已指示持續關注可能發展，並為有效因應，而政府對於各項安全情勢，國安團隊都能有效確保，請民眾放心。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言