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蔣萬安批財劃法不公 挺新竹合併升格

聯合報／ 記者林麗玉黃羿馨郭政芬／連線報導
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安。記者余承翰／攝影

財劃法修法爭議延燒，台北市長蔣萬安昨說，立法思維已與現實脫節，北市和新竹縣市都是日間活動人數遠大於設籍人口數，造成不公平分配，因此他一直認為新竹縣市應要合併，成為台灣第7個直轄市，可大力爭取統籌分配稅款。

「合併議題應考慮民意，審慎評估。」新竹市代理市長邱臣遠說，竹科位於新竹市，戶籍人口45萬人，但流動人口將近60萬，對國家經濟發展功不可沒，也帶來交通、就學與都市開發等問題，統籌分配稅款的分配方式，應合理考量地方稅收貢獻，保留部分財源給地方政府，解決外部成本問題。

竹縣長楊文科說，如對地方繁榮發展有助益，對合併樂觀其成，竹科為全國創造稅收，但新竹縣市都面臨資源吃緊問題，期盼財劃法修正，為竹縣帶來成長動力。

蔣萬安昨主持市政會議時說，北市日間人口數超過設籍人口達75萬人，只因設籍人口數，造成北市不管在分配財源、法律規範等有不符現狀、不公平等情形，也不是只有北市面臨這樣問題。

他舉例，新竹縣市以高科技產業特性所創造出來的就業人口，一定也是日間通勤人口遠大於設籍人口，所以他一直認為新竹縣市應要合併，成為台灣第7個直轄市，會是全台的科技重鎮。

蔣萬安說，新竹縣市每年加總上繳的稅是全國第一，所以未來如果新竹縣市合併，帶來科技發展、整合成果，可以大力爭取統籌分配稅款；怎麼做到更公平、更符合地方實際需求的財劃法，是到必須檢討的時候了。

新竹 楊文科 縣市合併 蔣萬安 財劃法 邱臣遠

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