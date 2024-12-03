快訊

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

柯文哲遭爆曾收沈慶京字畫 顏若芳轟廉政登錄形同具文

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「京華廣場」商辦園區動土，威京集團主席沈慶京（左四）、台北市長柯文哲（左三）等人出席。圖／聯合報系資料照片
「京華廣場」商辦園區動土，威京集團主席沈慶京（左四）、台北市長柯文哲（左三）等人出席。圖／聯合報系資料照片

有媒體揭露，檢調查出北市前市長柯文哲早在2018年就收受過威京集團主席沈慶京贈送的字畫，民進黨議員顏若芳今在臉書說，這幅字畫是沈慶京2018年9月21日送的，但柯不僅違規收受，政風處更無發揮任何功用，形同「做做樣子」的單位。

根據《北市政府公務員廉政倫理規範》，官員個人受贈財物，如果財物市價是在200元以上，或與其職務有利害關係者，原則上受贈財物要拒絕或退回，但退回有困難的話，必須在受贈日起3日內交給政風機構處理。

顏若芳今天在臉書表示，她曾在今年10月底揭露，沈慶京2018年9月21日送給柯文哲的紀念字畫，而柯文哲收禮雖然沒有問題，但仍要在符合廉政規範的前提下才能收。

顏指出，柯文哲與沈慶京的利害關係不言而喻，其收受的字畫，基本上市價一定超過200元，但柯文哲 沒有拒絕收受或退回字畫，也沒有繳交給政風機關，更沒有確實廉政登錄。

甚至就柯文哲的廉政登錄資料，該字畫是在「企業演講」的場合收受的，但企業演講內容是什麼？去哪個企業演講？跟沈慶京有沒有私下講什麼？這些，柯文哲都沒有登錄詳註。

顏質疑，廉政登錄的機制形同具文、一點用都沒有，而她在今年11月曾對北市府政風處提出質詢，要求加強廉政登錄對政務官、事務官尤其市府主管的獎懲機制後，時至今日仍未見政風處研議進度。呼籲，全國的公務機關都應以柯文哲案為戒，也希望北市府儘速檢討廉政登錄倫理規範，否則柯文哲2.0、3.0只會一再出現。

北市府 廉政 柯文哲

延伸閱讀

柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

民眾黨創黨元老突爆柯文哲募款條碼連到木可帳戶 蔡壁如勸別再說

曝柯文哲稱救過太多人 陳佩琪淚喊「我等你回來」

擁「8大金庫」帳務不明？ 柯文哲今出庭神情沒落

相關新聞

被朱蕙蓉爆忘繳黨費非黨員 陳智菡：我絕對有繳

民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨在政論節目爆料民眾黨立院黨團主任陳智菡忘記繳黨費，根本不是黨員。陳智菡今受訪指出，自己是合格有效黨...

陳玉珍送見面禮 提「青鳥手機監控」調查委員會鎖定王義川

民進黨立委王義川曾於政論節目指，可透過手機訊號分析參加青鳥行動民眾的個資，引發侵犯隱私權疑慮。國民黨立法院黨團提案成立「...

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

國民黨今（3）日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件；對此，數發部今回應，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發...

代孕政策大轉彎 沈伯洋點名國健署長下台 吳昭軍：尊重

代孕孕母爭議大，引發藍綠隔空交火，國健署昨日上午表示「沒有預設立場」，預告的修法版本還在循法制程序進行性別影響評估，大方...

蕭美琴：聯大2758號決議遭錯誤詮釋 感謝友邦為台發聲

副總統蕭美琴今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪問團」時指出，聯合國2758號決議被錯誤詮釋，使台灣被不公正地排除在聯合國體...

柯文哲遭爆曾收沈慶京字畫 顏若芳轟廉政登錄形同具文

有媒體揭露，檢調查出北市前市長柯文哲早在2018年就收受過威京集團主席沈慶京贈送的字畫，民進黨議員顏若芳今在臉書說，這幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。