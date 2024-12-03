柯文哲遭爆曾收沈慶京字畫 顏若芳轟廉政登錄形同具文

有媒體揭露，檢調查出北市前市長柯文哲早在2018年就收受過威京集團主席沈慶京贈送的字畫，民進黨議員顏若芳今在臉書說，這幅字畫是沈慶京2018年9月21日送的，但柯不僅違規收受，政風處更無發揮任何功用，形同「做做樣子」的單位。

根據《北市政府公務員廉政倫理規範》，官員個人受贈財物，如果財物市價是在200元以上，或與其職務有利害關係者，原則上受贈財物要拒絕或退回，但退回有困難的話，必須在受贈日起3日內交給政風機構處理。

顏若芳今天在臉書表示，她曾在今年10月底揭露，沈慶京2018年9月21日送給柯文哲的紀念字畫，而柯文哲收禮雖然沒有問題，但仍要在符合廉政規範的前提下才能收。

顏指出，柯文哲與沈慶京的利害關係不言而喻，其收受的字畫，基本上市價一定超過200元，但柯文哲 沒有拒絕收受或退回字畫，也沒有繳交給政風機關，更沒有確實廉政登錄。

甚至就柯文哲的廉政登錄資料，該字畫是在「企業演講」的場合收受的，但企業演講內容是什麼？去哪個企業演講？跟沈慶京有沒有私下講什麼？這些，柯文哲都沒有登錄詳註。

顏質疑，廉政登錄的機制形同具文、一點用都沒有，而她在今年11月曾對北市府政風處提出質詢，要求加強廉政登錄對政務官、事務官尤其市府主管的獎懲機制後，時至今日仍未見政風處研議進度。呼籲，全國的公務機關都應以柯文哲案為戒，也希望北市府儘速檢討廉政登錄倫理規範，否則柯文哲2.0、3.0只會一再出現。