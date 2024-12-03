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蕭美琴：聯大2758號決議遭錯誤詮釋 感謝友邦為台發聲

中央社／ 台北3日電
副總統蕭美琴（中）3日下午到台北流行音樂中心出席113年社區金點獎表揚典禮，離去時朝與會者比出愛心手勢。中央社
副總統蕭美琴（中）3日下午到台北流行音樂中心出席113年社區金點獎表揚典禮，離去時朝與會者比出愛心手勢。中央社

副總統蕭美琴今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪問團」時指出，聯合國2758號決議被錯誤詮釋，使台灣被不公正地排除在聯合國體系之外，她要感謝友邦代表都努力在聯合國體系為台灣發聲。

友邦駐聯合國常任代表訪台團2日至7日訪問台灣，訪團成員包括帛琉常代大使塞德（Ilana Seid）、聖露西亞常代大使倫芭利（Menissa Rambally）、吐瓦魯常代大使雷佛（Tapugao Falefou），以及聖克里斯多福及尼維斯常代大使威廉斯（Mutryce Williams）。

蕭副總統接見訪團時表示，友邦駐聯合國代表團一直以來都積極支持台灣參與國際事務，包括在聯合國體系及其他國際平台中發聲，這對台灣意義重大，並展現了團結精神及聯合國所倡導的包容性與普遍性，感謝各友邦及代表們對台灣長久以來的友誼與支持。

蕭副總統提到，1971年聯合國大會第2758號決議被錯誤詮釋，使台灣被不公正地排除在聯合國體系之外，這對台灣民眾非常不公平，她要再次感謝友邦代表努力在聯合國體系為台灣發聲。

蕭副總統也指出，台灣致力於成為全球的良善力量，並對國際事務做出有意義的貢獻，身為島嶼國家，台灣深刻了解島國所面臨的許多挑戰與機遇，包括氣候變遷、建構韌性，以及在保護與利用海洋資源間尋求最佳平衡，此外，台灣與太平洋島國也有許多文化交流，期盼進一步深化彼此的夥伴關係。

2758號決議 帛琉 聯合國

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