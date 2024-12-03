推動全社會防衛韌性 卓榮泰：視需要邀跨部會協調

行政院長卓榮泰今天主持行政院動員會報時表示，唯有備戰才能避戰，各單位平時需積極落實各項動員整備工作，才能全面強化國防、民生、災防、民主4大韌性，藉以保護民眾、維持國家及區域和平穩定。

行政院透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持行政院動員會報113年度會議，觀看動員紀實影片，並頒獎表揚今年度民安10號演習兵棋推演及綜合實作「特優」單位、萬安47號演習「特優」單位等。

卓榮泰致詞時表示，地緣政治詭譎多變，中共不僅在國際上打壓台灣，在台海地區也時常以軍機、軍艦施壓，今年也續運用假訊息、心理及認知作戰方式，影響台灣民眾各項資訊的獲得，並舉行大規模環台軍演，企圖破壞台海區域和平穩定。

卓榮泰說，「唯有備戰才能避戰」，有力量才能不被欺負，並落實到每一個細節，才能確保人民及國家主權的安定和安全，而保衛國家不是只靠武器，也包含緊急情況物資配送、設備損壞後的修復、人員照護，均需民間力量投入，來做國軍的強力後盾。

他表示，為提升整體防衛能力，總統府今年成立「全社會防衛韌性委員會」，期盼透過民力運用、物資整備及能源安全等方面的全盤整備，強化國防、民生、災防、民主4大韌性，打造更強而有力的民主社會，維護區域和平穩定。

卓榮泰會中要求，國防部全民防衛動員署應管制辦理「完善各級動員準備計畫」、「推動全社會防衛韌性」、「落實民、物力動員量能整備」及「擴大動員演習辦理成效」等項目。

談到完善各級動員準備計畫，卓榮泰說，考量國際情勢與複合式災害可能造成的危險，請各部會及縣市政府確實檢討業管動員計畫，並納入灰色地帶與動員實施階段預應作為，強化實用性；推動全社會防衛韌性部分，卓榮泰表示，這是現階段政府重點工作，請業管部會掌握各項工作執行進度，並視需要邀集跨部會協調研商。

至於落實民、物力動員量能整備，卓榮泰指出，為使緊急時期各級政府可持續運作，請各部會及地方政府確實盤點民、物力需求，並依據任務、品項與用途等，辦理民力訓練與物資簽證作業。

擴大動員演習辦理成效部分，卓榮泰表示，為驗證國家動員業務執行成效，各部會及地方政府請參考「2025城鎮韌性演習」整合性作法，研擬多元演練計畫、擴大與各機關及民間單位的合作，進而發掘潛在可能弱點，建構強韌堅實的緊急應變體系。

卓榮泰也要求，經濟部應持續推動「強化電網韌性建設計畫」及再生能源、儲能設施等建設，完善整體電力及能源供應韌性，並執行及演練動員準備事項；另外，卓榮泰表示，金融穩定是經濟成長的核心，更是社會安定的基礎，為減少緊急危難遭受損害，影響政府及社會運作，避免危及國家安全，請金管會持續加強對金融機構營運韌性，強化資料備份、備援功能，以提升防護能力。

此外，卓榮泰也請金管會、財政部及中央銀行等部會合作，達成金融體系有序運作，並請持續督導所屬關鍵基礎設施，預擬各種可能的潛在威脅，定期實施資訊及實體安全防護演練，強化應變能力。