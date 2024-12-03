快訊

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

推動全社會防衛韌性 卓榮泰：視需要邀跨部會協調

中央社／ 台北3日電
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片

行政院卓榮泰今天主持行政院動員會報時表示，唯有備戰才能避戰，各單位平時需積極落實各項動員整備工作，才能全面強化國防、民生、災防、民主4大韌性，藉以保護民眾、維持國家及區域和平穩定。

行政院透過新聞稿指出，卓榮泰今天主持行政院動員會報113年度會議，觀看動員紀實影片，並頒獎表揚今年度民安10號演習兵棋推演及綜合實作「特優」單位、萬安47號演習「特優」單位等。

卓榮泰致詞時表示，地緣政治詭譎多變，中共不僅在國際上打壓台灣，在台海地區也時常以軍機、軍艦施壓，今年也續運用假訊息、心理及認知作戰方式，影響台灣民眾各項資訊的獲得，並舉行大規模環台軍演，企圖破壞台海區域和平穩定。

卓榮泰說，「唯有備戰才能避戰」，有力量才能不被欺負，並落實到每一個細節，才能確保人民及國家主權的安定和安全，而保衛國家不是只靠武器，也包含緊急情況物資配送、設備損壞後的修復、人員照護，均需民間力量投入，來做國軍的強力後盾。

他表示，為提升整體防衛能力，總統府今年成立「全社會防衛韌性委員會」，期盼透過民力運用、物資整備及能源安全等方面的全盤整備，強化國防、民生、災防、民主4大韌性，打造更強而有力的民主社會，維護區域和平穩定。

卓榮泰會中要求，國防部全民防衛動員署應管制辦理「完善各級動員準備計畫」、「推動全社會防衛韌性」、「落實民、物力動員量能整備」及「擴大動員演習辦理成效」等項目。

談到完善各級動員準備計畫，卓榮泰說，考量國際情勢與複合式災害可能造成的危險，請各部會及縣市政府確實檢討業管動員計畫，並納入灰色地帶與動員實施階段預應作為，強化實用性；推動全社會防衛韌性部分，卓榮泰表示，這是現階段政府重點工作，請業管部會掌握各項工作執行進度，並視需要邀集跨部會協調研商。

至於落實民、物力動員量能整備，卓榮泰指出，為使緊急時期各級政府可持續運作，請各部會及地方政府確實盤點民、物力需求，並依據任務、品項與用途等，辦理民力訓練與物資簽證作業。

擴大動員演習辦理成效部分，卓榮泰表示，為驗證國家動員業務執行成效，各部會及地方政府請參考「2025城鎮韌性演習」整合性作法，研擬多元演練計畫、擴大與各機關及民間單位的合作，進而發掘潛在可能弱點，建構強韌堅實的緊急應變體系。

卓榮泰也要求，經濟部應持續推動「強化電網韌性建設計畫」及再生能源、儲能設施等建設，完善整體電力及能源供應韌性，並執行及演練動員準備事項；另外，卓榮泰表示，金融穩定是經濟成長的核心，更是社會安定的基礎，為減少緊急危難遭受損害，影響政府及社會運作，避免危及國家安全，請金管會持續加強對金融機構營運韌性，強化資料備份、備援功能，以提升防護能力。

此外，卓榮泰也請金管會、財政部及中央銀行等部會合作，達成金融體系有序運作，並請持續督導所屬關鍵基礎設施，預擬各種可能的潛在威脅，定期實施資訊及實體安全防護演練，強化應變能力。

卓榮泰 演習 行政院

延伸閱讀

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

總統賴清德民調回升 吳子嘉：收割掉棒球佳績光芒

出席全國技能競賽 卓揆：政府推青年百億海外圓夢基金

行政院長卓榮泰：設百億海外圓夢基金 助青年深造取經

相關新聞

被朱蕙蓉爆忘繳黨費非黨員 陳智菡：我絕對有繳

民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨在政論節目爆料民眾黨立院黨團主任陳智菡忘記繳黨費，根本不是黨員。陳智菡今受訪指出，自己是合格有效黨...

陳玉珍送見面禮 提「青鳥手機監控」調查委員會鎖定王義川

民進黨立委王義川曾於政論節目指，可透過手機訊號分析參加青鳥行動民眾的個資，引發侵犯隱私權疑慮。國民黨立法院黨團提案成立「...

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

國民黨今（3）日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件；對此，數發部今回應，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發...

代孕政策大轉彎 沈伯洋點名國健署長下台 吳昭軍：尊重

代孕孕母爭議大，引發藍綠隔空交火，國健署昨日上午表示「沒有預設立場」，預告的修法版本還在循法制程序進行性別影響評估，大方...

蕭美琴：聯大2758號決議遭錯誤詮釋 感謝友邦為台發聲

副總統蕭美琴今天接見「友邦駐聯合國常任代表訪問團」時指出，聯合國2758號決議被錯誤詮釋，使台灣被不公正地排除在聯合國體...

柯文哲遭爆曾收沈慶京字畫 顏若芳轟廉政登錄形同具文

有媒體揭露，檢調查出北市前市長柯文哲早在2018年就收受過威京集團主席沈慶京贈送的字畫，民進黨議員顏若芳今在臉書說，這幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。