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批大法官淪民進黨打手 賴士葆：司法災難

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委賴士葆今日表示，大法官民進黨打手，大法官的提名人選若不能超越黨派，其實是司法的災難。

賴士葆說，昨天立法院舉行司法院人事同意權案公聽會，會中學者批評這些漠視憲法災難的法律人不適任大法官，面對這些明顯不適任的人選，若是在野黨投下人事同意票，就是失責失職，愧對人民。總統府說這些人富有深厚的法學素養及進步的民主人權理論，換成更白話的意思就是說，這些人除了深厚的法學素養，還具備與民進黨一樣意識形態的思維和理念。

賴士葆表示，這些人被提名人當中，張文貞、陳運財、廖福特、劉靜怡、何賴傑等人的廢死立場明顯。張文貞還被提名當司法院長，她的政治護航經歷是被民進黨指定為在國會改革釋憲案的鑑定人。政治色彩更鮮明的是副院長提名人姚立明，曾經擔任賴清德總統全國競選總部的主委，被認為是道地的酬庸。

賴士葆進一步說，廖福特與民進黨淵源深厚，曾任民進黨中央黨部仲裁委員兼主委，以及中天換照聽證會的鑑定人。劉靜怡過去主張黨產條例合憲，當年在台大國發所寫了很多文章反對管中閔出任台大校長，日前管中閔在臉書表示，「汙衊我的人被提名大法官，遭受霸凌的過往，當時胸口劇痛差點倒下。」劉靜怡被稱「拔管大將」，功在黨國。

賴士葆強調，「司法院大法官組織法」第5條明文規定，大法官須超出黨派之外，獨立行使職權，不受任何干涉。這些形象綠油油的大法官被提名人的認知與言行，已被認為像是屬於民進黨附隨組織，將來若是擔任大法官，只會更忠心效忠政黨，不可能期待他們獨立行使職權，不受干預。

賴士葆總結，全民8成以上反對廢死，不久前大法官憲法法庭判決使台灣進入實質廢死的國家，就是落實民進黨黨綱的主張，另外立法院通過的國會改革法案，也遭大法官利用憲法判決的權力阻擋，大法官變成政黨的打手，大法官的提名人選若不能超越黨派，其實就是司法的災難。

司法院 大法官 民進黨

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