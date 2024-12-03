人工生殖法與代孕脫鉤 邱泰源：一直都有2版本、非急轉彎

民進黨立院黨團昨舉行記者會，主張人工生殖法不應納入代理孕母，捍衛女性身體自主權。為此，衛福部一日之內政策方向大變，發布新聞稿稱人工生殖法代理孕母部分將脫鉤處理，被各界批評政策急轉彎。衛福部長邱泰源今天表示，衛福部一直以來都準備2種修法版本，「這並不是政策急轉彎。」

民進黨立院黨團昨舉行「捍衛女性身體自主權，人工生殖與代理孕母要脫鉤」記者會，主張人工生殖應與代理孕母應該分開處理，避免讓女性、小孩成為代孕商業化的犧牲者。國健署長吳昭軍昨天上午原說，會以現行預告版本，即以納入代理孕母的版本為主，大方向不變，但下午發布新聞稿宣布，人工生殖法修法草案將與代理孕母脫鉤處理。

邱泰源對外界所說的政策急轉彎不以為然。他表示，今年5月初人工生殖法修正草案預告後，收到諸多意見，衛福部曾舉辦2場公聽會，無數次專家會議，但反對代理孕母的聲音仍多，經過專家專業、開放的態度討論後，仍認為代理孕母爭議太多，尚未取得社會共識，必須進一步參考國外經驗，研擬配套措施，因此一直準備一個沒有納入代理孕母的人工生殖法修法版本，不算政策轉彎。

人工生殖法修法重點包括開放單身女性、女同性戀人工生殖，與代理孕母等。邱泰源說，代理孕母制度設計必須考量小孩、代孕者、女性等各種權利平衡，既然仍存在爭議，就繼續溝通，搜集更多資料，並優先處理人工生殖法中，與代理孕母無關、已有社會共識的部分，如此一來才能讓社會更和諧圓滿，尋求對人民最好的照顧，脫鉤版本，國健署已在做作後處理，目前還在法規行政程序，會循程序儘早送出。

邱泰源今日出席社家署113年社區金點獎頒獎典禮。據轉述，出席同場頒獎典禮的副總統蕭美琴「有話跟邱部長說」，邱泰源於頒獎典禮結束後趕往總統府。不過，蕭美琴是否要求針對人工生殖一案報告，邱泰源未正面回應。