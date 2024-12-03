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退休公務員離世配偶頂多領一半退休金 藍委指不合理

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
考試委員被提名人呂秋慧。記者黃義書／攝影
考試委員被提名人呂秋慧。記者黃義書／攝影

立法院全院委員會今審查第14屆考試院人事案，國民黨立委張智倫問及公務人員退休後離世，若另一半非公務人員，只能繼承一半退休金，他認為現行規定不合理。考試委員被提名人呂秋慧說，她會把問題帶回去詳細研究。

近期公務人員退休保障成關注焦點。立法院全院委員會今審查第14屆考試院人事案，張智倫問，根據「公務人員退休資遣撫卹法」第45條規定，公務人員退休後，另一半非公務人員，若退休公務員離世後，遺孀只能繼承一半的退休金。他認為，這很不合理，也造成很多家庭問題，未來是否提出修法？

呂秋慧表示，公務人員亡故後，配偶有一定條件，可以領2分之1，實施由來已久。她將來有機會進入考試院服務，會把張智倫提到的問題帶回去詳細研究。

張智倫又說，夫妻兩方都是公務人員，有一方離世時，另一方連一半的退休金都不能領，要兩個公務人員取誰高，這有處罰婚姻的狀況。

呂秋慧表示，張智倫提到的兩個問題都是撫卹制度的部分，任何規定都有當時立法原意，她有機會進入考試院服務，該兩個問題會協同退撫司、銓敘部等詳細研究。

張智倫 考試院 退休金

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