退休公教所得替代率減到70%就停止？呂秋慧 : 要視財務穩健與否

立法院全院委員會今審查第14屆考試院人事案，對於退休公務人員所得替代率逐年遞減，是否到70%就可停止？考試委員被提名人呂秋慧答詢時未鬆口。她強調精算的重要性，政府要顧及現職人員權益和退休人員保障，財務須以30年穩健為前提。

立法院司法及法制委員會本周四排審「公務人員退休資遣撫卹法」（撫卹法）修正草案。根據國民黨立院黨團修正草案內容，明定中華民國113年1月1日之後，逐年下降所得替代率之部分，不適用之。

國民黨立委林思銘問，「公務人員退休資遣撫卹法」第67條規定，依照消費者物價指數（CPI），調整月退休金，但退休人員年長後，醫療生活主要支出也會增加，如果只考慮CPI作為調整依據，沒有考慮到醫療支出，妥當嗎？呂秋慧回應，這個是可以考量，看到時提案是什麼狀況，的確人年紀愈長，需要的醫療照顧愈多，這也可以併同考量。

林思銘問，就所得替代率部分，民國113年12月31日後，退休公務人員所得替代率是否遞減到70%就停止？他說，他跑基層深入了解退休公務人員退休後的保障，如果繼續砍，隨著物價漲以及醫療支出，可能會讓他們很辛苦，到70%是普遍可以接受的狀況。

呂秋慧說，她一直強調精算，是因為照顧公務人員是政府責任，有兩種人要照顧，退休的人生活有保障，現職人員權益也要顧慮到，財務要穩健。在公務人員裡，不同年齡世代的人想法也會有些落差，照顧的同時要兩邊都考量。她在銓敘部服務多年，也看到歷任部長、甚至考試院長，為了退撫基金財務，費了非常多心思，財務可以比較健全的話，後續要怎麼處理才能來談。

林思銘說，政府有很多財源可以彌補退撫基金財務漏洞，只是一直遮遮掩掩的，不願對公務人員做更多照顧。是否同意到70%就停止？

呂秋慧表示，這個影響層面很大，她為什麼一直說要尊重專業精算，是因為根據第8次精算結果，年金改革鎖定一個世代即30年的財務穩健為前提，但民國112年7月對初任人員實施個人專戶制後，讓這個基金的30年又提前5年，如果沒有維持一個世代穩健，現職人員會憂心，而第9次精算結果也快出來。112年實施個人專戶制的新進人員，將近1萬2千人，隨著年限，人會越來越多，退撫基金沒有活水再注入，考院會憂心這個問題，任何改變都要審慎評估。

此外，林思銘關心勞動部勞發署北分署前分署長謝宜容因涉霸凌，被記兩大過免職，如果提出救濟，是否可能翻案？呂秋慧表示，要尊重法院判決，勞動部勞發署必須把免職案送到銓敘部審定，有救濟的話，法院最後定讞，就是確定免職日期 ，要看法院。