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聲援白玫瑰 羅智強：用反廢死公投抗議政府

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
被害者家屬與被害人權益相關團體，下午在凱達格蘭大道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」二大訴求。記者陳正興／攝影
被害者家屬與被害人權益相關團體，下午在凱達格蘭大道舉辦「只有愛如故 追思白玫瑰」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」二大訴求。記者陳正興／攝影

被害者家屬和公民團體今天舉辦「追思白玫瑰活動」，訴求反廢死主張。近半國民黨立委到場聲援，表達反對六位支持廢死大法官被名人的立場，更有立委表示，立法院的聲音政府聽不見去，2026年用反廢死公投，向這個可惡的政府抗議。

追思白玫瑰活動今天下午1時舉行，國民黨立委陸續到場聲援並上台喧獎。國民黨立委吳宗憲表示，政府無法保護人民不被無端殺死，卻保護這些殺人犯在殺人之後不被判死，如果不站出來的話，這些冤魂還有誰記得他們，還有誰願意幫他們申冤，今天站出來 是為了這些被害人的家屬發聲。他也向台下民眾保證，「我絕對不會退縮，即使走得慢，我也不會退後一步，一定挺大家挺到底。」

國民黨立委翁曉玲表示，這10年來，大家對於政府不執行死刑感到憤怒，台灣明明就有死刑，為什麼不執行，沒想到在大法官釋憲案中，又宣布實質廢死的釋憲案，但台灣要不要死刑不應該是由大法官決定，而是應該要由全國人民一起共同決定，大法官本來就不應該擴權，憑什麼大法官有權為我們做決定。

翁曉玲指出，這一次7位大法官被提名人裡面，有6位是非常鮮明的廢死，他們絕對不支持；對於憲法判決所作的違法判決，他們作為立法委員也不會遵守，還是會維持現在的法律，甚至修更嚴格的法律維護所有被害者的權益、維護台灣的社會治安秩序。

國民黨立委羅智強也說，大法官令人瞧不起的是，要立法院修法配合實質廢死，他們絕對接受。他敬告執政者，不要以為今天的街頭運動是個句點，今天的街頭運動是個開始，國民黨已經在立法院提出公投併大選修法，就是為了反廢死，立法院的話政府聽不進去，2026年用反廢死公投向這個可惡的政府抗議。

大法官 廢死 死刑

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