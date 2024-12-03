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被害家屬串聯反廢死 台南殉職警胞姊：責任心、榮譽感變成笑話

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
遭殺害的女教師的丈夫張介能（左）、新北校園割喉案楊姓學生父親（中）、台南雙警命案殉職警員涂明誠姊姊3日下午至司法院陳情，要求維護公平正義。記者王宏舜／攝影
遭殺害的女教師的丈夫張介能（左）、新北校園割喉案楊姓學生父親（中）、台南雙警命案殉職警員涂明誠姊姊3日下午至司法院陳情，要求維護公平正義。記者王宏舜／攝影

憲法法庭今年度憲判字8號判決限縮死刑適用，外界抨擊「實質廢死」，今天是師鐸獎女教師命案發生10周年，女教師的丈夫張介能、新北校園割喉案楊姓學生父親、台南雙警命案殉職警員涂明誠姊姊下午至司法院陳情，要求維護公平正義，也至最高檢察署請求檢察總長提非常上訴、推翻錯誤引用憲判8號意旨的「免死確定」判決。

涂姊姊堅決反對廢除死刑，她懇求不要讓兩名殉職警員的責任心、榮譽感變成笑話。

女教師10年前遭男子劉志明拿鐵鎚擊殺、劫財性侵，並咬掉一邊乳頭，歷審五度依強盜殺人罪判處死刑，但更四審以不符「情節最重大之罪」、精神鑑定報告顯示再犯率可能降低，改判無期徒刑。最高法院在憲法法庭判決後，隨即在10月4日駁回檢方上訴定讞。

女教師丈夫、台鋼科技大學助理教授張介能表示，今天站出來不僅為妻子的案件，而是各審級的被害人都會像他一樣遭受不平等待遇，因此陳情。

新北市楊姓國中生去年在校遭割頸身亡，行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女被新北地院依殺人罪分別判處9年、8年徒刑，案件上訴台灣高等法院中。

楊爸爸哽咽說，一直相信法院是公平公正、替百姓伸張正義的地方，但兒子的判決讓他深深感到法院的不公。

「15歲的重要證人，法院竟然沒保護！」楊爸爸指控法院逕讓重要證人和加害人在法院走廊相遇、直接在法院上對質而無隔離措施，他曾向法官提出質疑，法官卻說少年只是警方單方面列為重要證人，不符合重要證人條件。楊爸爸質疑法官有同理心嗎？他很感謝15歲的證人不畏懼、挺身而出。

此外，楊爸爸也批評判決書裡處處透漏對凶手「乾哥」、「乾妹」的憐憫之心，卻漠視被害家屬感受，孩子5個學期共獲得47個嘉獎，孩子這樣慘死，公平正義何在？近來霸凌風波延燒，楊爸爸說，被害家屬和重要證人是否也是被霸凌的一方？訴求修正少年事件處理法。

2022年8月，外役監逃犯林信吾持刀殺害警員凃明誠、曹瑞傑，台南地院判林死刑，案件上訴台南高分院，本月18日開庭。涂明誠的大姊詢問出面接受陳情的刑事廳廳長李釱任，在憲法法庭宣判後，普通法院法官是不是有遭受到壓力？

涂姊姊說，憲判讓死囚死裡逃生，受害人一定不會只有她們，其他人也要遭受這樣的對待嗎？張教授走過的路「我們也在走」，被害人家屬只是希望得到一個公平、正義的審判。

李釱任表示，被害人與被害人家屬在訴訟程序中不應該是局外人，司法院會要求各級法院保障被害方的訴訟參與，司法院也不會給法官任何壓力。

陳情人群再步行至最高檢察署，書記官長吳怡明代表接下信函。現任檢察總長為邢泰釗，張介能有感而發地說，妻子被殺害時，當時就邢請犯罪被害人保護協會高雄分會派1位律師對抗法律扶助基金會派給被告的3名律師，可惜最後失敗了，但他很感激邢泰釗。

張介能事後寫下心路歷程並出書，邢泰釗寫序，他希望總長今天也能看到他的陳情書。

陪同的立法委員王鴻薇表示，在憲判8號出爐後，總長可能要替37名死囚提非常上訴，但被害家屬更需要保護，而不是只保護加害者，希望邢總長本於初心。

此外，刑事訴訟法關於自訴及被害人訴訟參與的規定，「於少年刑事案件不適用」，也就是被害家屬無法參與訴訟，立委吳宗憲表示，目前法律有不足之處，不排除修法。

司法院 廢死 憲法法庭 死刑

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