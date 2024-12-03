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女性非生育工具！民團：停止代孕立法 周四赴立院抗議

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
多個婦女團體和人權團體主張，應停止審查與代孕制度相關的所有法案。記者廖靜清／攝影
多個婦女團體和人權團體主張，應停止審查與代孕制度相關的所有法案。記者廖靜清／攝影

「人工生殖法」修正草案政策大轉彎！國健署昨日宣布，將爭議不斷的代孕議題脫鉤處理，不過，多個婦女團體和人權團體主張，應停止審查與代孕制度相關的所有法案。台灣女人連線理事長黃淑英表示，「女人不是工具，生命不可代理」，應停止代孕入法，也不要再另設專法，民團將於5日上街捍衛女性權益。

黃淑英說，過次多次討論「需求者」的聲音，傾聽不孕症患者內心深處期盼的需求，但是「付出者」的權益呢？這群人可能是經濟因素、人情壓力被迫成為代理孕母，而代理孕母制度也是把女性子宮商品化，絕對不是「出借子宮」這麼簡單，背後還牽扯兒童權益、法律層面，一旦開放恐引發諸多問題。

黃淑英強調，代孕不只是借子宮，懷孕過程還需要還身體、生理、心理的全面付出，包括家庭及社會的支持。懷孕要承擔併發症及死亡風險，根據研究指出，代孕的併發症比自然懷孕還高，而且如果代孕者生出委託者不滿意的小孩，這個孩子將來會有什麼樣的遭遇？

黃淑英認為，代孕制度更強化了「社會沒有把女人懷孕當一回事」，更會造成社會對女人身體的歧視及剝削。她指出，所謂「利他主義的無償代孕」根本不存在，即使代孕過程可以向委託方收取必要妊娠相關開銷，也等於是變相的人口買賣，保障有錢人以最低廉的代價取的窮人的服務。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，代孕制度並無社會共識，本周四立法院排審的「人工生殖法」修正草案共計16個版本，雖然有提到相關罰則，但即便違規也只罰10萬，也是非常划算。再者，是否違規由主管機關定職，也就是衛福部說了算，等於助長背後龐大的黑市利益。

台灣反代孕行動小組發言人陳愷寧表示，本周四將審查「人工生殖法」修正草案，包含代理孕母制度相關的法案內容。她強調，這個草案會使經濟弱勢女性成為被剝削的對象，在立院審議法案的同時，婦女團體和人權團體號召民眾至立法院陳抗，堅決反對代孕制度侵害女性權益。

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