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2024年度代表字趙少康挑中「和」 盼兩岸和平、三黨和解

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
聯合報2024年度代表字票選中，中廣前董事長趙少康表示，今年在他心目中的年度代表字是「和」，期許「兩岸和平、三黨和解」。圖／取自趙少康臉書
聯合報2024年度代表字票選中，中廣前董事長趙少康表示，今年在他心目中的年度代表字是「和」，期許「兩岸和平、三黨和解」。圖／取自趙少康臉書

聯合報2024年度代表字票選中，中廣前董事長趙少康表示，今年在他心目中的年度代表字是「和」，期許「兩岸和平、三黨和解」，只有「和」才是人民的盼望，才能讓人民安心，國家興旺。

趙少康指出聯合報從2008年開始舉辦「年度代表字」票選，希望透過全民票選，找出一個可以代表台灣這一整年社會面貌跟人民心聲的字。今年，他接受聯合報邀請，提供自己心目中的年度代表字「和」。

趙少康說，2024對他來說是驚奇的一年，參選副總統、在心臟動刀，都是人生的大事，但都不在原本的規畫中，他的座右銘是「盡其在我」，既然球來，我就打，而且盡力做到最好。

趙少康也說，對世界來說，2024是不平靜的一年，全球戰火連連，俄烏打了三年，以哈、以黎、以伊接著開打，台海更是戰雲密布，隨時可能發生衝突；台灣內部朝小野大，賴清德把少數總統當多數總統做，四處挑釁、當家鬧事，立法院幾乎天天甲動，打鬧不斷。

他表示，在這樣的亂世中，我期許「兩岸和平、三黨和解」，只有「和」才是人民的盼望，才能讓人民安心，國家興旺，希望這樣的心願可以在明年實現。

2024台灣代表字大選的票選時間只到12月8日，最大獎可以獲得5萬元禮券。

https://event.udn.com/2024word/

代表字 趙少康

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