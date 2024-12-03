王世堅「綠營唯一」挺反廢死 致詞遭嗆「你回去講啊！」

被害者家屬和公民團體今天舉行「白玫瑰追思」活動，提出「拒絕廢死派大法官」、「修法保障被害人及家屬權益」等訴求，近半國民黨立委到場聲援，民進黨方面僅立委王世堅出席，不過王世堅致詞時卻遭台下狂噓，要求王「那你回去講啊！」

師鐸獎女師被害者丈夫張介能和中華人權協會等團體今天舉行「只有愛如故 十周年追思白玫瑰」活動，現場近五百位民眾到場怒吼反廢死。國民黨方面，立委吳宗憲、羅智強、翁筱玲、傅崐萁、王鴻薇、賴士葆、洪孟楷等近半藍委到場力挺，並逐一上台致詞。而民進黨方面，僅王世堅一人到場，形成鮮明對比。

王世堅發言時表示，被害人訴求很簡單，還給他們公道，有這麼困難嗎？現行體制對加害人是何等的呵護，對被害人是何等的殘害。他在司法委員會提案，要限縮每年有15億元法扶預算，這15億元有86%用在幫加害人申請強制辯護律師，有的辯護甚至可以請三位，都是國家出錢，只有14%用在被害者身上，加害人可以獲得國家補助，這樣公平嗎？

話鋒一轉，王世堅指出，前總統馬英九簽了兩個公約後，有聲音說政府政策即便改朝換代，應該延續，可是善良正義才應該被延續，這些不公不義的邪惡應該立刻停止、消除，沒有廢死這回事，什麼罪就要什麼罰，罪與罰一定的比例。

王世堅說，當罪大惡極、罪無可赦的時候，就該殺人償命，不該把簡單的事複雜化，「一加一等於二、七七四十九、九九八十一，同樣的，什麼罪什麼罰、殺人償命，這是最簡單的」。

「不要說加害人悔過給他一次機會，那誰給被害人機會？」王世堅認為，只有被害人有原諒的權利，不分政黨都要出來發聲，否則法治會崩解，政府不可以把武器都收走，大家都信賴政府，當家人朋友受到侵害時，政府要幫忙找回公道，若一直縱容加害人，現在的37位殺人狂還要繼續維護的話，就是假仁假義。

不過，當王世堅在發言時，台下群眾狂噓、鼓譟，高喊要王世堅「那你回去講啊！」，活動主持人見狀後急忙制止，才讓王世堅順利完成。