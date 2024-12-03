聽新聞
0:00 / 0:00
放寬代理孕母釀綠委炸鍋 國健署政策急轉彎
立法院衛環委員會本周四排案審查人工生殖法修正草案，國健署原本也傾向放寬代理孕母，引發民進黨立委炸鍋，批評國健署無視行政立法協調，硬要把代孕議案打包處理，最終國健署政策大轉彎，決定人工生殖法與代理孕母脫鉤。
國健署對代理孕母態度大轉彎，據了解，主因在於民進黨立委群組昨天炸鍋，認為代理孕母牽涉議題甚廣，放寬代理孕母是國健署長吳昭軍個人想法，與行政立法溝通的共識不一樣。
一名民進黨立委表示，民進黨反對代理孕母，擔心生小孩會變成商品化，若代理孕母懷孕期間發現孩子有先天疾病，後續養育誰要負責；民進黨支持強化人工生殖跟科研預算，而不是透過他人幫忙生育，這是核心價值問題。
民進黨立委沈伯洋批評，國健署亂說話，無視行政立法協調，自己公布說代理孕母規畫，然後衛福部長出來滅火。這種戲碼真的夠了。不適任的事務官根本就不應該在那個位子。
民進黨立委郭昱晴也說，國健署請拿出應有的態度，不要因為扛不住在野黨的壓力，硬是把代孕議案打包。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言