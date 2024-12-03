快訊

台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

台中師報案國小生被帶走 校方調查報告還原經過、「進警局」原因曝

聽新聞
0:00 / 0:00

「刪除吳斯懷條款」提了又撤案 陳玉珍：下會期再戰

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委翁曉玲上月提案修法刪除「兩岸人民關係條例」中「吳斯懷條款」，引發爭議後暫緩，國民黨立委陳玉珍今捲土重來，再次提案；不過，今天立法院程序委員會上，陳玉珍發函給程委會撤案。陳玉珍受訪表示，本會期戰場太多，將於下會期再提案討論。

國民黨前立委吳斯懷等退將2016年赴中國大陸參加「紀念孫中山先生誕辰活動」時起立唱國歌，引發立法院修「兩岸人民關係條例」第9條之3規定，曾任國防、外交等政務副首長或少將以上人員，不得參與大陸地區所舉辦的慶典或活動，此條被稱為「吳斯懷條款」。

翁曉玲曾提案修法刪除此條文，不過引發批評後，翁曉玲目前暫緩提案。而陳玉珍捲土重來，再提「兩岸人民關係條例」修正案，刪除吳斯懷條款，翁曉玲並列主提案人。不過立法院程序委員會今日下午開會時，陳玉珍突然撤案。國民黨團書記長林思銘對此表示，本會期法案太多，提案委員認為時機點不宜，因此先行撤案。

陳玉珍受訪表示，中華民國保障人民言論自由，人民到其他國家或地區，聽到人家唱國歌，站起來致意是一種禮貌、尊重的意思，不應動不動就扣人民帽子，也不能無限上綱用法律方式限制退將與人民。

陳玉珍還坦言，本會期戰場太多，她會把主力放在「青鳥手機訊號調查委員會」上，因此先行撤案，下會期將再提案討論，讓修法更完備。

吳斯懷 國民黨 翁曉玲 陳玉珍

延伸閱讀

藍委撤刪「吳斯懷條款」 陳玉珍喊：要先送王義川大禮

陳玉珍送見面禮 提「青鳥手機監控」調查委員會鎖定王義川

綠營要罷李彥秀？ 陳玉珍：國民黨也可鎖定吳思瑤

基層對黨「恨鐵不成鋼」韓國瑜提陳玉珍為民戰鬥「掉大牙」令人感動

相關新聞

被朱蕙蓉爆忘繳黨費非黨員 陳智菡：我絕對有繳

民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨在政論節目爆料民眾黨立院黨團主任陳智菡忘記繳黨費，根本不是黨員。陳智菡今受訪指出，自己是合格有效黨...

陳玉珍送見面禮 提「青鳥手機監控」調查委員會鎖定王義川

民進黨立委王義川曾於政論節目指，可透過手機訊號分析參加青鳥行動民眾的個資，引發侵犯隱私權疑慮。國民黨立法院黨團提案成立「...

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

國民黨今（3）日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件；對此，數發部今回應，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發...

代孕政策大轉彎 沈伯洋點名國健署長下台 吳昭軍：尊重

代孕孕母爭議大，引發藍綠隔空交火，國健署昨日上午表示「沒有預設立場」，預告的修法版本還在循法制程序進行性別影響評估，大方...

2024年度代表字票選中 趙少康盼兩岸和平、三黨和解

聯合報2024年度代表字票選中，中廣前董事長趙少康表示，今年在他心目中的年度代表字是「和」，期許「兩岸和平、三黨和解」，...

提案「教師轉民代保年資」 林楚茵轟翁曉玲自肥

國民黨立委陳玉珍、翁曉玲提案刪除兩岸人民關係條例中「吳斯懷條款」，國民黨團於今天程序委員會撤案。不過，已排入6日院會付委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。