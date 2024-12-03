「刪除吳斯懷條款」提了又撤案 陳玉珍：下會期再戰

國民黨立委翁曉玲上月提案修法刪除「兩岸人民關係條例」中「吳斯懷條款」，引發爭議後暫緩，國民黨立委陳玉珍今捲土重來，再次提案；不過，今天立法院程序委員會上，陳玉珍發函給程委會撤案。陳玉珍受訪表示，本會期戰場太多，將於下會期再提案討論。

國民黨前立委吳斯懷等退將2016年赴中國大陸參加「紀念孫中山先生誕辰活動」時起立唱國歌，引發立法院修「兩岸人民關係條例」第9條之3規定，曾任國防、外交等政務副首長或少將以上人員，不得參與大陸地區所舉辦的慶典或活動，此條被稱為「吳斯懷條款」。

翁曉玲曾提案修法刪除此條文，不過引發批評後，翁曉玲目前暫緩提案。而陳玉珍捲土重來，再提「兩岸人民關係條例」修正案，刪除吳斯懷條款，翁曉玲並列主提案人。不過立法院程序委員會今日下午開會時，陳玉珍突然撤案。國民黨團書記長林思銘對此表示，本會期法案太多，提案委員認為時機點不宜，因此先行撤案。

陳玉珍受訪表示，中華民國保障人民言論自由，人民到其他國家或地區，聽到人家唱國歌，站起來致意是一種禮貌、尊重的意思，不應動不動就扣人民帽子，也不能無限上綱用法律方式限制退將與人民。

陳玉珍還坦言，本會期戰場太多，她會把主力放在「青鳥手機訊號調查委員會」上，因此先行撤案，下會期將再提案討論，讓修法更完備。