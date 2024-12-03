快訊

台中國小生遭警帶回 少年法庭：師無意追究、生已道歉 裁定不付審理

台中師報案國小生被帶走 校方調查報告還原經過、「進警局」原因曝

農地發展權貿然入法 內政部示警：將會引發災難

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
國土法爭議多時，雲林縣主張應將農業權入法。圖／聯合報系資料照片
國土法爭議多時，雲林縣主張應將農業權入法。圖／聯合報系資料照片

針對外傳國土計畫法將成災難，內政部國土署3日澄清，雲林縣政府及部分立法委員提案，要將「農地發展權」納入國土計畫法內，與「農業權」混為一談，不該用模糊觀念來混淆外界視聽，若農地發展權貿然入法才會引發災難。

內政部指出，雲林縣政府及部分立委主張將「農地發展權」納入國土計畫法，但「發展權」概念尚未明確，與「農業權」混淆不清，且補償範圍涉及農民、農地或發展權益等問題，論述模糊，易誤導民眾。

內政部強調，若農地發展權貿然入法，恐導致掮客低價收購農地，農地價格因市場比價而崩跌，進一步坐實所謂「永世為農奴」的說法。

內政部指出，農地發展權涉及土地價值計算及跨縣市移轉措施，目前國內外均無相關案例，缺乏參考經驗。若未經妥善溝通而強行入法，可能重演過去公保地容積移轉的亂象，掮客藉機獲取差價，農民則因競價壓力賤賣農地，損害其權益，且不利於農業長遠發展。

對於部分縣市對農1、農2劃設的疑慮，內政部解釋，地方政府可依全國及各縣市國土計畫指導，參考農地現況條件進行檢討，並由農業部審視劃設成果，確保合理性。因此，國土計畫上路後不會改變農1、農2的變更條件，也不會損及農民權益。

內政部補充，農業部多年來推行多項支持政策，包括「農地對地給付」、「糧食安全給付」等措施，以及農民健康保險、職業災害保險、退休儲金與農業保險等福利制度，旨在增進農業生產環境與農民福利。這些措施不受國土計畫法影響，未來將繼續照顧實際從農者。

內政部重申，農地發展權的論述需經詳細釐清，在未明確之前不應貿然納入國土計畫法，以免損害農民權益及引發土地市場混亂。國土計畫法及相關子法已涵蓋農地利用與農民權益保障，將持續落實相關政策，促進土地合理利用與農業發展。

內政部 國土計畫法 農地 農業 農民

延伸閱讀

經法院宣告變更子女姓氏登記 內政部：12月2日可線上申辦

蘆洲南北側都計爭議又起 國土署與新北市府互指疏失

南投送國土分區圖前夕 縣府：擔心中央跳票先修子法

蘆洲南北側開發打臉新北市府？國土署曝：是新北忽視

相關新聞

被朱蕙蓉爆忘繳黨費非黨員 陳智菡：我絕對有繳

民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨在政論節目爆料民眾黨立院黨團主任陳智菡忘記繳黨費，根本不是黨員。陳智菡今受訪指出，自己是合格有效黨...

陳玉珍送見面禮 提「青鳥手機監控」調查委員會鎖定王義川

民進黨立委王義川曾於政論節目指，可透過手機訊號分析參加青鳥行動民眾的個資，引發侵犯隱私權疑慮。國民黨立法院黨團提案成立「...

司長辱駡咆哮下屬有如「小南門之吼」？數發部：已啟動調查

國民黨今（3）日舉行記者會，揭露數位部也涉官員霸凌下屬事件；對此，數發部今回應，有關媒體報導疑似職場霸凌案，已依「數位發...

代孕政策大轉彎 沈伯洋點名國健署長下台 吳昭軍：尊重

代孕孕母爭議大，引發藍綠隔空交火，國健署昨日上午表示「沒有預設立場」，預告的修法版本還在循法制程序進行性別影響評估，大方...

2024年度代表字票選中 趙少康盼兩岸和平、三黨和解

聯合報2024年度代表字票選中，中廣前董事長趙少康表示，今年在他心目中的年度代表字是「和」，期許「兩岸和平、三黨和解」，...

提案「教師轉民代保年資」 林楚茵轟翁曉玲自肥

國民黨立委陳玉珍、翁曉玲提案刪除兩岸人民關係條例中「吳斯懷條款」，國民黨團於今天程序委員會撤案。不過，已排入6日院會付委...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。