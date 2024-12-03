農地發展權貿然入法 內政部示警：將會引發災難

針對外傳國土計畫法將成災難，內政部國土署3日澄清，雲林縣政府及部分立法委員提案，要將「農地發展權」納入國土計畫法內，與「農業權」混為一談，不該用模糊觀念來混淆外界視聽，若農地發展權貿然入法才會引發災難。

內政部指出，雲林縣政府及部分立委主張將「農地發展權」納入國土計畫法，但「發展權」概念尚未明確，與「農業權」混淆不清，且補償範圍涉及農民、農地或發展權益等問題，論述模糊，易誤導民眾。

內政部強調，若農地發展權貿然入法，恐導致掮客低價收購農地，農地價格因市場比價而崩跌，進一步坐實所謂「永世為農奴」的說法。

內政部指出，農地發展權涉及土地價值計算及跨縣市移轉措施，目前國內外均無相關案例，缺乏參考經驗。若未經妥善溝通而強行入法，可能重演過去公保地容積移轉的亂象，掮客藉機獲取差價，農民則因競價壓力賤賣農地，損害其權益，且不利於農業長遠發展。

對於部分縣市對農1、農2劃設的疑慮，內政部解釋，地方政府可依全國及各縣市國土計畫指導，參考農地現況條件進行檢討，並由農業部審視劃設成果，確保合理性。因此，國土計畫上路後不會改變農1、農2的變更條件，也不會損及農民權益。

內政部補充，農業部多年來推行多項支持政策，包括「農地對地給付」、「糧食安全給付」等措施，以及農民健康保險、職業災害保險、退休儲金與農業保險等福利制度，旨在增進農業生產環境與農民福利。這些措施不受國土計畫法影響，未來將繼續照顧實際從農者。

內政部重申，農地發展權的論述需經詳細釐清，在未明確之前不應貿然納入國土計畫法，以免損害農民權益及引發土地市場混亂。國土計畫法及相關子法已涵蓋農地利用與農民權益保障，將持續落實相關政策，促進土地合理利用與農業發展。