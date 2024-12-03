外交部：CPTPP未照順序討論入會案 是我國努力結果

跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)執委會未能成立台灣入會工作小組，外交部今天表示，我國申請案不是被「擱置」，執委會聯合聲明強調，成員國將持續對符合標準的申請國保持開放，且入會工作小組的成立，不是根據提出申請的先後順序，「先跑不一定先得」，這也是我方努力的成果。

外交部國際合作及經濟事務司長連玉蘋今在外交部例行記者會表示，今年加拿大擔任CPTPP輪值主席國，我國對與加拿大的經貿合作努力不少；除了理念相近國家，對於立場較保守的國家，也有推動台馬半導體產業合作、台墨供應鏈合作、台智氫能產業合作等，透過多元管道形塑友我氛圍。

連玉蘋指出，CPTPP會員國今年5月釋放利我消息，包括在APEC貿易部長會議期間再度強調「奧克蘭三原則」，並增設非正式平台，促進會員國之間可就入會國的申請案交換資訊，他們希望透過這個方式來推動公平、有效率的入會程序，這對台灣都是相當的利多。

連玉蘋表示，執委會的會後聯合聲明特別提到，成員國將持續對符合標準的申請國保持開放，不會因為哥斯大黎加的入會申請案，停止對其他入會國入會案的討論，並強調反對任何國家以經濟脅迫的方式遂行他們的相關經濟政策。

連玉蘋表示，過去的入會申請案是沒有「奧克蘭三原則」的，這次成立哥斯大黎加入會工作小組的決定，可以看出並沒有按照申請順序，這都是台灣努力的結果。「先跑不一定先得，」未來台灣若能成立公司會工作小組，以台灣目前的高標準，或許能更快通過各國的雙邊談判，更早入會，不見得是誰早成立工作小組，就可以早入會。

連玉蘋說，在申請入會過程中，台灣在參與任何的國際活動，都有遭到中國相關為難，他們了然於心，但這不會影響我國推動的決心，會持續朝向這個目標前進。