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藍委撤刪「吳斯懷條款」 陳玉珍喊：要先送王義川大禮

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

國民黨立委翁曉玲原提案刪除兩岸人民關係條例中的「吳斯懷條款」，引發爭議。之後變成國民黨立委陳玉珍與翁曉玲共同提案。今日立院程序委員會中，陳玉珍去函撤回該案，她透過自錄影片說明撤案原因，表示這會期立法院有很多戰場，她也要先送民進黨立委王義川大禮。

國民黨前立委吳斯懷等退將2016年，前往中國大陸參加「紀念孫中山先生誕辰活動」，唱到大陸國歌時起立，引起台灣社會反彈。

立法院在2019年通過修正兩岸人民關係條例第9-3條和第91條，曾任國防、外交、大陸事務或與國家安全相關機關之政務副首長或少將以上人員，或情報機關首長者，不可參與大陸政治活動，有妨害國家尊嚴行為，最重取消月退俸。此為所謂吳斯懷條款。

陳玉珍、翁曉玲原提案刪除吳斯懷條款，該案今日送至程序委員會，程序委員會會議主席、民進黨立委沈發惠表示，陳玉珍來函撤回，因此刪除該案。

國民黨立院黨團書記長林思銘說，提案委員認為此時機點暫時不要提這個法案，是時機點的問題。這會期太多議案，國民黨團也不想製造太多政治性的議題，造成政黨間猜忌、對立。

陳玉珍則透過自錄影片，表示她之所以先把案子撤回，是因為這個會期，立法院戰場很多，而且王義川剛剛進入立法院，她要先送他大禮，先成立「青鳥訊號行動調查委員會」，調查為何中華電信讓王的膝蓋承受這麼大的負擔，知道哪些人在哪裡用行動電話，來監督人民，她要先用力做這件事情。另外的其他修法，下會期是法案會期，再繼續推動。

國民黨 立法院 陳玉珍

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