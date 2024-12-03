陳玉珍送見面禮 提「青鳥手機監控」調查委員會鎖定王義川

民進黨立委王義川曾於政論節目指，可透過手機訊號分析參加青鳥行動民眾的個資，引發侵犯隱私權疑慮。國民黨立法院黨團提案成立「國人通訊自由及隱私遭非法監控調查委員會」並排入12月6日院會討論事項，有意調查昨日才宣誓就職立委的王義川。

王義川上任後辦公室，正好在國民黨立委陳玉珍旁邊，陳玉珍稱要送王義川大禮，成立「青鳥訊號調查委員會」，諷刺王義川在青鳥行動時脫口說出，可以基地台訊號分析群眾。

結果今天程序委員會上，國民黨團還提案成立「國人通訊自由及隱私遭非法監控調查委員會」，提案指出，鑒於今年5月下旬，政論節目談話內容指，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭參與青鳥行動的群眾年齡等，嚴重侵害人民通訊自由與個人隱私，而事發至今，國家通訊傳播委員會尚未掌握民進黨高層幹部如何違法取得資料，因此建請院會成立調查委員會。

陳玉珍表示，本會期主力將成立「青鳥手機訊號調查委員會」，王義川曾說這用膝蓋想就知道，她要向電信公司調查，了解人民個資為何這樣洩漏出去？也算是給王義川「入厝禮」，別讓他膝蓋負擔太重。

立法院程序委員會今天中午處理本周五議程，藍白以人數優勢，通過國民黨所提案的討論事項順序，第一、二案將優先處理勞工霸凌案，接著才會處理「運動產業發展條例」草案、「原住民委員會組織法」草案等。

關於勞工霸凌案，國民黨團有兩項提案，一為將勞動部前部長何佩珊、勞動力發展署前北分署長謝宜容移送監察院與檢調單位；另外則是針對勞動部吳姓被霸凌一案成立調查委員會。