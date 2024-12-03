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被朱蕙蓉爆忘繳黨費非黨員 陳智菡：我絕對有繳

聯合報／ 記者葉冠妤 / 台北即時報導
民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨在政論節目爆料民眾黨立院黨團主任陳智菡（圖）忘記繳黨費，根本不是黨員。聯合報系資料照片
民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨在政論節目爆料民眾黨立院黨團主任陳智菡（圖）忘記繳黨費，根本不是黨員。聯合報系資料照片

民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨在政論節目爆料民眾黨立院黨團主任陳智菡忘記繳黨費，根本不是黨員。陳智菡今受訪指出，自己是合格有效黨員，「我絕對有繳黨費」；強調只要是認同民眾黨的黨員，不會讓這件無聊的小事模糊焦點。

民眾黨今在勞動部前舉辦「官僚殺人，全民怒吼」記者會，包括民眾黨秘書長周榆修、立法委員黃國昌、吳春城、麥玉珍及台北市議員張志豪、黃瀞瑩等人出席，號召重視勞權、反霸凌的支持者12月7日上街遊行。

陳智菡會後接受媒體訪問，她強調：「我確實是合格的有效黨員，我絕對有繳黨費」。身為民眾黨黨員，對於黨所有應盡的義務「只會多，不會少」，並指出只要是認同民眾黨的黨員，相信大家不會因為這無聊的小事模糊焦點。

周榆修也證實陳智菡是合格黨員，周還說：「民眾黨怎麼會是一言堂？」他表示，民眾黨前後期的同事每天晚上在政論節目上直播生龍活虎，民眾黨讓政論節目產值那麼高，顯見不是一言堂。

勞動部 民眾黨 陳智菡

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