外交部：台灣CPTPP入會案未被擱置 先跑不一定先得

CPTPP執委會年度大會落幕，外交部今天表示，「台灣的入會申請案並未被擱置」，目前尚待所有成員國達成共識，哥斯大黎加成立工作小組，「先跑不一定先得」，如果台灣未來也可以成立工作小組，以台灣目前的高標準，說不一定會更快通過各國雙邊談判。

跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）執委會年度大會落幕，主席國加拿大宣布，哥斯大黎加將成為下一個準會員國，台灣則因為未獲得所有成員國共識，入會案件未被討論。

外交部國經司長連玉蘋上午在例行記者會中指出，台灣自2021年9月22日提出入會申請以來，積極調整經貿體制，並運用各項雙邊及多邊管道，持續傳達台灣已符合奧克蘭3原則，成員國均充分認知台灣已做好入會準備，並表示歡迎符合高標準的申請國加入，但目前尚待CPTPP所有成員國對台灣入會案達成共識。

媒體詢問連玉蘋，外交部對執委會上持反對意見的成員國有無掌握。

連玉蘋指出，加方曾向台灣分享，加拿大於5月間在CPTPP貿易資本會議提出，成員國間要建立「非正式會談機制」（Informal Standing Forum），進行新入會申請的資訊交流，以公平與效率的機制促進共識決，但由於台灣不是成員，無法確認內部實際運作情形以及有無成員反對台灣入會。

不過，連玉蘋強調，有不少成員國支持台灣，但也不等於全部，當被問及是否遭遇中國壓力，連玉蘋坦言，台灣在參與任何國際活動都會遭到中國為難，但這不影響台灣推動此案決心。

連玉蘋認為，哥斯大黎加獲准成立工作小組，意味成員國並未依照申請順序討論，這可以說是台灣努力成果之一，「台灣的入會申請案並未被擱置」，CPTPP仍對所有經濟體保持開放態度。

連玉蘋分析，中國早台灣一個星期提出申請，若沒有「奧克蘭3原則」，CPTPP執委會可能就會按照提出申請的順序討論，而哥斯大黎加成立工作小組，「先跑不一定先得」 ，如果台灣未來也可以成立工作小組，以台灣目前的高標準，說不一定會更快通過各國雙邊的談判。

此外，台灣已與約半數成員國展開預先諮商，並獲得正面反饋，針對台灣仍未與另一半成員國諮商原因，連玉蘋回應，台灣透過「預先諮商」與成員國交流，其實所有成員國都知道台灣符合高標準以及履行貿易承諾的情況，這一點毋庸置疑，但部分成員國誤解，須經共識決才能與台灣展開預先諮商，外交部在這部分會繼續努力。